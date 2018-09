Una mostra fotografica ricorda l'eccidio "Divisione Acqui" nel 75° anniversario

Raccontare attraverso la fotografia la tragedia che coinvolse la Divisione Acqui nel settembre del 1943. E’ l’obbiettivo dell’esposizione storico-rievocativa “La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943”, che sarà visitabile dal 14 settembre, alle 11.30, alla sede dell’Istituto Ferraris – Fermi, in via del Pontiere, 40.

Con l’esposizione si anticipano di una settimana le celebrazioni ufficiali per il 75° anniversario dell’Eccidio, che si terranno in circonvallazione Oriani venerdì 21 settembre, a partire dalle 10. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 24 settembre.

Con 22 pannelli fotografici, il percorso espositivo presenta al pubblico una ricostruzione storica, per immagini, della tragica vicenda vissuta nei territori ellenici dai soldati della Divisione Acqui, dalla dichiarazione di guerra dell’Italia contro la Grecia, all’occupazione delle isole ioniche di Cefalonia, Corfù, Zante, Itaca e altre minori, all’armistizio dell’8 settembre 1943 ed infine al tragico epilogo, con l’efferato eccidio di migliaia di soldati da parte dell’esercito tedesco.

A Cefalonia morirono in combattimento 65 ufficiali e 1250 tra sottufficiali e soldati; 325 ufficiali e 5000 sottufficiali e soldati furono sommariamente fucilati dai tedeschi; oltre 3000 sottufficiali e soldati risultarono dispersi in mare, per l'affondamento delle navi che dovevano trasportarli nei campi di concentramento e di prigionia. Nell’isola di Corfù morirono in combattimento 2 ufficiali e 600 sottufficiali e soldati; altri 17 ufficiali furono fucilati.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Divisione Acqui, Sezione di Verona, in collaborazione con l’Istituto Ferraris – Fermi e con il patrocinio del Comune di Verona.

La tradizionale cerimonia si terrà venerdì 21 settembre al monumento nazionale, eretto a Verona nel 1966 per ricordare l’elevato numero di soldati veronesi caduti a Cefalonia e Corfù. Interverrà il sottosegretario alla Difesa Raffaele Volpi, in rappresentanza del Governo. Oltre alle numerose autorità civili, militari e religiose, saranno presenti i labari e le bandiere delle Associazioni d’Arma, Combattentistiche e della Resistenza e numerosi gonfaloni di città e province decorati al Valor Militare.

La commemorazione si svolgerà secondo il seguente programma: dalle 9 alle 9.45 afflusso dei partecipanti, delle bandiere, labari e gonfaloni, delle autorità;

alle 10.45 benedizione e lettura preghiere. Seguiranno, alle 11, i saluti istituzionali dei rappresentanti del Comune di Verona, del Governo e del presidente dell’Associazione nazionale Divisione Acqui.

La cerimonia ricorda uno dei più tragici fatti accaduti all’Esercito italiano durante la seconda guerra mondiale, tra il 12 ed il 26 settembre del 1943, con la morte di circa 10.000 soldati italiani.