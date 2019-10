"I luoghi del Ventennio" in mostra alla Biblioteca Civica di Verona

"I luoghi del Ventennio" è un progetto collettivo che nasce dalla voglia di alcuni fotografi di Verona di mettersi in gioco in un percorso comune e condiviso, per nulla semplice. Ognuno di loro ha portato i propri gusti, le proprie idee e scelte stilistiche, le proprie capacità e sensibilità. Tutte queste singolarità si sono unite in questo originale progetto.

Verona fra il 1943 e il 1945 rivestì un ruolo fondamentale sia per la repubblica sociale, sia per la Germania nazista e di conseguenza venne creata nel tessuto cittadino un’enorme macchina logistica. Verona era infatti sede di comandi militari che operavano sull’ intero territorio italiano occupato e sede delle varie polizie sia tedesche che repubblicane fasciste. Vi erano ministeri, tribunali, prigioni, servizi di spionaggio, uffici politici, uffici di reclutamento per il lavoro forzato, uffici amministrativi, stazioni radio, bunker e tante altre strutture sia civili che militari di grande interesse. Quasi tutti questi luoghi vengono visti e in alcuni casi usati quotidianamente, a volte abitati da cittadini, spesso ignari della loro storia.

Oggi, 70 anni dopo, 106 luoghi, 20 mesi di lavoro, 35 fotografi, 70 occhi e migliaia di scatti dell’otturatore. Il risultato è la visione contemporanea e particolare di quei luoghi di Verona, che portano una traccia evidente o una cicatrice a volte impercettibile del nostro passato. Non è un semplice racconto didascalico ma l’interpretazione della memoria storica che la nostra città, dai suoi palazzi, nei suoi vicoli e sui muri, continua a traspirare. Dato il gran numero d’immagini che sono state editate e pubblicate nel volume fotografico di questo progetto, è stato scelto di esporre una parte consistente dello stesso in due parti così divise per capitoli:

Dal 4 al 17 novembre:

I TEDESCHI

LE PERSECUZIONI

LA CITTÀ FERITA (1)

Dal 18 novembre all’8 dicembre:

LA REPUBBLICA SOCIALE

LA RESISTENZA

LA CITTÀ FERITA (2)

