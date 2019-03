In Feltrinelli a Verona la mostra dedicata a Fabrizio De André "Falegname di parole"

Fino a giovedì 28 marzo, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, sarà visibile la mostra dedicata a Fabrizio De André "Falegname di parole". Tavole di Luigi Viva.

"Falegname di parole" (Feltrinelli) di Luigi Viva è uno studio approfondito sulla vita del grande Fabrizio De André, sulla sua opera e il suo stile. Nel ventesimo anniversario della morte del cantautore, la mostra si rivolge a tutti coloro che lo hanno potuto amare in vita e ai tanti fan che desiderano ritrovarne le tracce attraverso i suoi appunti, la sua calligrafia, le fotografie più intime, gli spartiti originali e i testi autografi con le sue correzioni.

Quella di Fabrizio De André è una vita geniale, da ripercorrere attraverso la sua musica. Luigi Viva ci guida in un viaggio per conoscere in profondità l’equilibrio struggente fra il senso dell’ironia e il senso del dramma, il coraggio e la misura, le esperienze di vita del “falegname di parole” e le sue letture, i personaggi di un sottoproletariato che sfugge alla politica, e per questo vicini all’ideale di un’anarchia bonaria. E poi l’amore per i semplici, gli sconfitti e l’attenzione per “gli ignorati e perseguitati dal potere”. Questo libro è stato scritto tra il 1992 e il 1999, contemporaneamente a Non per un dio ma nemmeno per gioco, e il lavoro fu condiviso con Fabrizio De André, che ebbe l’opportunità di vederlo e commentarlo con l’autore.