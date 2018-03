Mostra di diorami "Pasqua a Verona" in 1ª Circoscrizione

Saranno 11 tavole di diorami, realizzate del maestro presepista Mario Nascimbeni, le protagoniste della mostra “Pasqua a Verona”, in programma dal 25 marzo al 2 aprile in 1ª Circoscrizione, nella sala consiliare in piazza Mura Gallieno.

L’esposizione, realizzata con il patrocinio della Circoscrizione in collaborazione con l’associazione Culturale “Stelle in Terra”, è stata presentata questa mattina dal presidente circoscrizionale Giuliano Occhipinti insieme al maestro Nascimbeni.

Gli 11 modelli tridimensionali, realizzati a mano con l’utilizzo di materiali riciclati come carta, cartone, polistirolo e legno, presentano al pubblico raffigurazione in miniatura dei momenti salienti della festività pasquale. Piccole opere che ricreano, in scala ridotta, gli ambienti e le scene della Domenica delle Palme, della Passione, della Crocefissione fino alla Resurrezione di Gesù.

I visitatori, attraverso codici QR posizionati lungo il percorso espositivo, potranno acquisire sul telefono informazioni vocali sui diorami in mostra.

L’evento, inaugurato sabato 24 marzo alle 18, sarà accessibile al pubblico dal 25 marzo al 2 aprile, con orario continuato dalle 10 alle 18.30; il 1 aprile, domenica di Pasqua, dalle ore 9 alle 12.30.

L’ingresso è gratuito.