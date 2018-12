Mostra di diorami e doni per i bambini: è il Natale in 1^ Circoscrizione

In mostra dal 23 dicembre i diorami del Maestro presepista Mario Nascimbeni. Le ambientazioni in scala ridotta, con scene sacre che vanno dalla natività alla crocefissione di Cristo, saranno in esposizione fino al 6 gennaio, nella Sala Consigliare della 1a Circoscrizione in piazza Mura Gallieno 3.

Nella mostra, ad ingresso gratuito, saranno inoltre presenti diorami dedicati al 100° anniversario della fine della Prima Guerra, al 200° anno dalla creazione della canzone “Stille Nacht” e ai 40 anni dalla morte di Papa Paolo 6°.

In programma anche un evento dedicato ai più piccoli. L’appuntamento è per venerdì 21 dicembre con l’iniziativa “Babbo Natale in Circoscrizione”. Per l’evento, nella sede della 1a Circoscrizione, dalle 16 alle 18, Babbo Natale distribuirà doni alimentari e giocattoli ai bambini dai 3 ai 10 anni residenti nelle case Agec. L’evento è realizzato in collaborazione con Verona Mercato, Globo Giocattoli, Bauli, Vicenzi Biscotti e Rana.

Entrambe le iniziative sono state presentate questa mattina a palazzo Barbieri dal presidente della 1a Circoscrizione Giuliano Occhipinti.