Mostra fotografica di Natale 2018

MOSTRA FOTOGRAFICA "NATALE 2018" - Una mostra da non perdere per la varietà dei soggetti ripresi, per la ricchezza delle idee espresse, per l'impegno degli autori in scatti da mostrare, da vedere, da farsi emozionare.

Nelle quattro scorse edizioni 2014 – 2015 – 2016 - 2017, numerosissimi i visitatori.

Si tratta di immagini scattate e ricercate in un anno di lavoro, dagli allievi dei Corsi di Fotografia di Paiola Enzo: https://www.corsifotoverona.com. Occasione unica per i fotografi espositori, per mettere nel proprio curriculum o semplicemente per dimostrare la propria capacità come fotografo.

Ogni Fotografo esporrà dalle 3 alle 5 fotografie in grande formato per poter esprimere al meglio i propri gusti e le proprie capacità artistiche. Una settimana di esposizione da sabato 15 dicembre a venerdì 21 dicembre 2018 presso il Centro Culturale “6 Maggio 1848” in via Mantovana 66 di Santa Lucia (Verona).

Inaugurazione sabato 15 dicembre ore 15,30

Orari di apertura: sabato 15,30/20,00 – domenica 9,00/12,00 e 15,30/20,00 – da lunedì a venerdì 15,00/20,00

Gli Autori: Avogaro Alfonso – Bologna Valentino - Bovo Anna - Bozzolan Sara – Dal Corso Silvano – Facciotti Giancarlo – Iacono Matteo - Menegoi Francesca – Panoschi Anna - Piccoli Ornella – Zanardi Marco - Zuzzi Sandra

