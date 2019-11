A Porta Vescovo la mostra "Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale"

Far diventare Verona, che è città patrimonio Unesco grazie al suo sistema di mura, il centro di riferimento per lo studio del fenomeno dei sistemi di fortificazione urbana. È con questo obiettivo che, giovedì 21 novembre, sarà ospitato nella nostra città un doppio appuntamento dedicato allo studio e alla scoperta delle città fortificate della Serenissima in Dalmazia e Montenegro. La mattina, al bastione delle Maddalene, è prevista la giornata di studio “Città fortificate della Serenissima nello Stato da Mar”. Il convegno rappresenta il primo momento di restituzione alla città del grande progetto di studio che ha interessato le fortificazioni veneziane nelle coste di Dalmazia e Montenegro e che ha coinvolto nella ricerca le università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze e del Montenegro.

Al termine del convegno, alle 17, sarà inaugurata la mostra allestita a Porta Vescovo dedicata a “Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale”. La mostra, che rimarrà aperta fino al 30 novembre dalle 10 alle 17, proporrà video, foto e installazioni che illustrano le attività di ricerca e i risultati ottenuti dal progetto nei due Stati che si affacciano sull’Adriatico.

Gli eventi dedicati allo studio della città fortificate della Serenissima, sono stati illustrati, questa mattina a palazzo Barbieri, dall’assessore ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali, dal professore di Disegno e rilievo dell’architettura all’Università di Pavia Sandro Parrinello e dalle ricercatrici Anna Dell’Amico e Francesca Picchio. Presente anche Domenico Zugliani dell’Ufficio Unesco di Verona.