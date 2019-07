Alla Biblioteca Frinzi di Verona la mostra "12 alberi per crescere"

Lunedì 1 luglio, alle 18, nella biblioteca Frinzi, in via San Francesco, 20, si terrà l’inaugurazione della mostra “12 alberi per crescere”. Il percorso artistico-espressivo che ha portato alla realizzazione della mostra, ha coinvolto il gruppo di ragazzi con disabilità e volontari della “Associazione Crescere Insieme”. La finalità del progetto è la realizzazione del calendario 2019 della “Fondazione Famiglia Defanti”.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 10 agosto, tutti i giorni dalle 8.15 alle 23.45, con ingresso libero. Saranno presenti all’inaugurazione Elisa Ambrosi, arteterapeuta clinica e curatrice della mostra, e Daniela Brunelli, direttrice della biblioteca Frinzi.

