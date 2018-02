In Biblioteca Civica una mostra su illustrazioni per ragazzi realizzata da studenti dell’Istituto Design Palladio

Sono gli studenti dell’Istituto Design Palladio ad aver scelto gli illustratori e i volumi che dal 6 al 28 febbraio saranno esposti all’interno della mostra “Grafiche AZ: poesia e tecnica. Illustrare libri per ragazzi” che si terrà in Biblioteca civica. Quattro decenni di storia editoriale della grafica e di storia internazionale dell’illustrazione per ragazzi di cui gli studenti, assieme ai docenti e al personale della Biblioteca e delle Grafiche AZ, hanno curato l’allestimento, la stesura delle didascalie, la disposizione dei documenti.

L’esposizione, ad ingresso libero, si concentrerà sulle opere di 12 illustratori, scelti dagli allievi di design: Zavřel. Michael Foreman, Gianluca Garofalo, Louis Joos, Satoshi Kitamura, Anne Isabelle Le Touzé, Leo Lionni, Chris Riddel, Alessandro Sanna, Fulvio Testa, Eve Tharlet, Lisbeth Zwerger, Gwyneth Williamson. In occasione dell’inaugurazione della mostra, martedì 6 febbraio, alle ore 17.30, sarà organizzata una visita guidata all’esposizione.

Tutti i volumi fanno parte di un fondo di oltre 1.500 testi di proprietà della Biblioteca civica; volumi illustrati per ragazzi, provenienti da case editrici europee e nordamericane e realizzati dalle Grafiche AZ, già catalogati e consultabili da tutti.