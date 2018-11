A Sommacampagna la mostra "Vera: ogni donna è Vera, come vera è la sua storia"

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna, in collaborazione con la Biblioteca comunale, il Telefono Rosa, il Cinema Teatro Virtus e l'agenzia MV Eventi, presenta la mostra “VERA: ogni donna è Vera, come vera è la sua storia”, evento contro la violenza sulle donne dal 25 novembre al 23 dicembre 2018 presso la Sala Affreschi del Comune di Sommacampagna.

La rassegna, curata dal direttore dell'agenzia MV Eventi di Vicenza Matteo Vanzan, si articolerà attraverso le opere di oltre 20 artisti contemporanei raccontando attraverso pittura, scultura fotografia e video art tutta la sofferenza, le ferite e la voglia di rinascere di Vera, simbolo di ogni donna maltrattata. L’arte contemporanea, quindi, al servizio di chi la violenza l'ha subita veramente, con intersezioni di parole, racconti e testimonianze di coloro che ne sono state drammaticamente protagoniste.

L’Assessore alla Cultura Isabel Cristina Granados sottolinea come «la mostra vuole essere un forte richiamo alla coscienza di ognuno di noi affinchè la violenza sulle donne ed il femminicidio possano finalmente avere fine. La violenza domestica non ha giustificazioni e non deve trovarle in nessun modo; ognuno di noi, deve avere il coraggio di denunciare questi fatti, rivolgendosi alle autorità competenti, gridando un chiaro “Basta!”. Nessuna donna deve essere lasciata sola di fronte a violenze fisiche o psicologiche, che spesso vengono perpetrate tra le mura di casa, proprio dalle persone che, più di tutti, dovrebbero amarle e proteggerle».

«Vera è un nome, un simbolo che rappresenta un incubo da cui uscire” afferma il curatore Matteo Vanzan “Vera racconta la propria storia attraverso la poesia delle arti visive, della musica e della scrittura. È un viaggio artistico fatto dalle libere interpretazioni di artisti contemporanei, in un in-cessante dialogo con ciò che riesce a toccare il profondo della nostra anima: l'arte. Non solo, all'in-terno dell'evento abbiamo previsto anche degli appuntamenti collaterali, come la proiezione del film 'L'Affido' presso il Cinema Teatro Virtus, l'incontro con il Telefono Rosa e la dottoressa Laura Nico-lis e, a concludere la rassegna, la performance Art against Violence di Ketra, artista trevigiana espo-sta in mostra».

Testo critico in mostra

«Spesso, nel bel mezzo di una tempesta, si crede impossibile riuscire a tenere saldo il timone della propria vita. La vista si offusca. L’aria diventa irrespirabile. Non riusciamo a distinguere cosa sia veramente la realtà e dove risieda la felicità, quando amiamo con tutti noi stessi, anima e cuore sono rivolti all’altro. Non possiamo staccarci da tutto senza pagarne le conseguenze; sofferenze e lacera-zioni di un’anima ancora avvolta da tenebre invisibili. Fuori…il sole. Dentro…il buio. Ha un nome, questo buio, ha un viso; gesti che amavamo e da cui non riusciamo a separarci diventano catene. Come cemento armato ancorato alle caviglie, la sofferenza diventa un circolo vizioso nel quale cul-larsi, precludendoci la visione del mondo. Il vento, lentamente, cerca di trascinarci fuori dal gorgo, mentre tutto inizia a diventare chiaro; all’improvviso ci sentiamo liberi. Non sappiamo quando e non sappiamo come, ma scegliamo la vita…quella vera. Decidiamo finalmente di allontanarci da tutto ciò che avremmo potuto essere, da tutto ciò che avremmo potuto fare, tenendoci solo il bottino di una vita passata. Da ricostruire». (Matteo Vanzan)

Artisti

Guido Airoldi, Marta e Giulia Alvear, Fabrizio Carotti, Riccardo Cavallini, Marco Chiurato, Hermes, Ketra, Michele Leccese, Martina Lupi, Simone Meneghello, Andrea Meneghetti, Laura Moretto, Michela Nicoletti, Daniele Nalin, Marine Nouvelle, Barbara Pigazzi, Franca Pisani, Fabio Anna Turina, Serena Vignolini

Gli eventi in programma

25 novembre ore 18.30 - Sala Consigliare

Inaugurazione e apertura della mostra

23, 24 e 25 novembre, ore 21,00 - Cinema Teatro Virtus

Proiezione del film “L’Affido”

28 novembre, ore 18,00 - Sala Consigliare

Tavola rotonda con il Telefono Rosa e la dott.ssa Nicolis Laura

23 dicembre, ore 17.00 - Sala Affreschi

Art against violence - performance live a cura di Ketra

Informazioni

Sala Affreschi del Comune di Sommacampagna, Piazza Carlo Alberto, 1 Apertura della mostra: sabato e domenica: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00

Ingresso libero. www.mveventi.com / info@mveventi.com / Tel. 3292812223

Ufficio cultura Comune di Sommacampagna

Ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

045 8971356-7