Nuova edizione del Moro nel piatto a Castelnuovo del Garda

Primi piatti, carne, pizza, dolci e prodotti da forno, tutti preparati con un ingrediente speciale, che si trova soltanto a Castelnuovo del Garda: il vino Moro dal Castel. È quanto propone la nuova edizione del “Moro nel piatto” che dalla Festa dell’Uva di settembre accompagnerà i visitatori sino alle feste natalizie. Dall'inizio della pigiatura delle uve, il 13 settembre fino al 31 dicembre a Castelnuovo del Garda sarà possibile gustare le ricette realizzate con un ingrediente particolare: il Moro dal Castel, vino simbolo del paese.

La rassegna è stata presentata nella sede della Cantina di Castelnuovo del Garda. A fare gli onori di casa Ivan Castelletti di Vitevis accompagnato dal sindaco Giovanni Dal Cero, dalla vicesindaco Rossella Vanna Ardielli e dal consigliere delegato al Commercio Andrea Adami. Prodotto dalla Cantina di Castelnuovo del Garda con marchio registrato dal Comune, il vino simbolo del paese si presta ad essere utilizzato in molte ricette oltre che, naturalmente, essere degustato in un ampio calice.

«Sono lieto dell’ampia partecipazione dei commercianti alla manifestazione – ha detto Adami – e dell’ottima offerta dei prodotti realizzati». «La valenza culturale dell’enogastronomia di qualità non è più in discussione – ha sottolineato Ardielli –. Partendo da questo presupposto abbiamo deciso di prolungare la rassegna sino alle festività natalizie per aiutarla a trovare il proprio posto tra le molte offerte dei territori limitrofi».

Il sindaco Dal Cero ha ringraziato la Cantina «per la collaborazione e le attività commerciali per aver aderito con entusiasmo alla manifestazione portando pregevoli proposte di creatività culinaria». Prodotti da forno con il Moro dal Castel si possono trovare al panificio Adami (pane ubriaco e croccanti) e al Forno di Nereo (focaccia e pan brioche).

Piatti con il Moro dal Castel sono serviti al ristorante Pina (lasagne croccanti al Moro), Al Sole (brasato di manzo al Moro dal Castel), alla trattoria Al Taolon (pasta fresca bio trafilata al bronzo con ragù selezionato di Pata Negra al Moro dal Castel e fior di panna al pepe verde con crumble dolce e grappa al Moro dal Castel), al ristorante La Pampa (tortello brasato al Moro dal Castel), alla pizzeria ristorante Il Grillo (filetto di manzo al Moro dal Castel), alla pizzeria ristorante ai Testi (pappardelle al ragù di coniglio sfumato al Moro dal Castel), alla pizzeria tavola calda Tiziano (gnocchi fatti a mano con radicchio rosso, scamorza affumicata e Moro dal Castel), al ristorante Meridiana (carne di cavallo alla moda di Napoleone stufata al Moro dal Castel), alla trattoria al Morar (risotto al Moro dal Castel, radicchio e Monte Veronese e tagliata di scottona con riduzione al Moro dal Castel), alla pizzeria d’asporto Sos Pizza (pizza bianca con ragù d’anatra al Moro dal Castel, cipolle caramellate al Moro dal Castel e scaglie di Monte Veronese), da Pizza&Risto Campanello (guancetta di maialino brasata al Moro dal Castel), alla pizzeria Antiche Macine (pala bianca con porchetta arrosto, stracciatella e restrizione di Moro dal Castel) e al The Bench Pub (hamburger del Moro).

Infine, la pasticceria la Cioccolatosa propone la bavarese alla vaniglia e cioccolato bianco con gelée al Moro dal Castel su morbido alle mandorle; Sapori tipici Giubelli suggerisce il piatto degustazione (da asporto) con salumi e formaggi del territorio, con il formaggio del Castel affinato nel vino Moro dal Castel, mentre la distilleria Scaramellini presenta la grappa al Moro dal Castel.

Il vino Moro dal Castel si può trovare alla Cantina di Castelnuovo del Garda (in via Palazzina, 2 a Castelnuovo del Garda).

