Morgan a colori: il concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona

Martedì 14 luglio 2020 a Villafranca di Verona presso il Castello scaligero Morgan sarà protagonista del concerto "Morgan a colori", inserito all'interno della rassegna "Villafranca non si arrende". Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15.

Non ha sicuramente bisogno di presentazioni. È l’ artista per antonomasia: cantautore, musicista, scrittore, polimata italiano, divulgatore, poeta, critico musicale, didatta, musicologo, giornalista, traduttore, fondatore dei Bluvertigo, icona televisiva nazional-popolare, giudice record man di talent show. Morgan va in scena in un concerto per pianoforte solo, con un repertorio senza tempo che ripercorre i grandi successi della musica cantautorale italiana ed internazionale. Una performance a un tempo generosa e intima, con una selezione dei suoi maggiori successi e con riletture dei grandi autori che lo hanno accompagnato durante la sua crescita artistica, una serata indimenticabile di grande musica.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Prima platea: 22 euro + d.p. 3 euro

Seconda platea: 18 euro + d.p. 2 euro

Web: www.eventiverona.it

Mail: info@eventiverona.it