FAI l'estate al Lazzaretto: il Duo Varbondei & Sorelle Brizzi presentano "Moon & River"

"Moon & River" nasce sulla scia di "Ballabili ‘900" che il pubblico del Lazzaretto ha applaudito nel luglio del 2016. Il programma della serata di sabato 18 agosto dalle ore 21 questa volta propone musiche legate a film di grande successo, appartenenti sempre al Novecento. Protagonisti come al solito gli strumenti acustici: il mandolino e il violino per le parti solistiche, e le chitarre per l’accompagnamento e la ritmica, con modi esecutivi che si rifanno a quelli delle orchestrine tradizionali operanti fino agli anni ’60.

I quattro musicisti, di diversa formazione, sono legati dall’amicizia e dalla passione per la musica tradizionale. Il Duo Varbondei si dedica a un repertorio di Folk e Revival, i due musicisti sono presenti anche in varie formazioni (FolkBanda, Camera Folk) e hanno partecipato ai più importanti festival italiani ed europei destinati al ballo tradizionale. Marco Brancalion, al violino, è musicista di formazione classica ma ha suonato a lungo il basso elettrico in formazioni di vario tipo e ha fatto parte dell’ensemble Orchestra popolare delle Dolomiti, contribuendo alla realizzazione del Cd Concier di testa. Alfredo Nicoletti qui alla chitarra è da sempre dedito alla musica di tradizione come musicista e come ricercatore, ed è stato tra i fondatori negli anni ‘70 del Canzoniere Veronese e, in tempi più recenti, dei Folkamazurka.

Le Sorelle Brizzi, Rita e Fiorenza, sono invece ultime rappresentanti di un mondo mandolinistico veronese purtroppo quasi del tutto scomparso. Avviate fin da bambine allo studio e alla pratica degli strumenti dal padre musicista, hanno fatto parte dell’ultima orchestra a plettri operante nella nostra provincia, il Gruppo Mandolinistico Veronese, diretto dal Maestro Luciano Mantovani, formazione nella quale Fiorenza Brizzi ricopriva il ruolo di primo mandolino solista e Rita Brizzi era alla chitarra

FAI L’ESTATE AL LAZZARETTO è un ciclo di iniziative – promosse dalla Delegazione veronese del FAI in collaborazione con alcune associazioni locali - progettato per mostrare e far vivere il meraviglioso complesso monumentale del Lazzaretto. Un luogo ricco di storia e natura situato vicino alla città e oggetto di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Verona e il FAI nazionale, volto alla tutela e alla valorizzazione del sito.

Il programma delle iniziative è rivolto a tutti i cittadini e l’ingresso alle serate sarà libero e gratuito, con la possibilità - per chi lo desidera - di una libera offerta a sostegno dell’attività e dell’impegno della Fondazione in territorio veronese. In caso di maltempo alcune serate saranno spostate alla sera successiva.

Nelle serate degli spettacoli in calendario, presso l’agricola La folaga rossa di fronte al Lazzaretto sarà possibile effettuare un percorso e cenare con gli ortaggi coltivati nel parco, preparati dalla gastronomia vegetariana Terra Cotta. È necessario prenotare telefonando al numero 371 1136467 o inviando una mail a folaga@folaga.it