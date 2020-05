A Montorio il mercato di piazza delle Penne Nere

Da venerdì 15 maggio, torna a riaprire il mercato settimanale di piazza delle Penne Nere, a Montorio, con i soli banchi dedicati alla vendita di alimentari e di abbigliamento per bambini. Nel rispetto del piano di sicurezza, realizzato dal Comune assieme alle associazioni di categoria, l’area che ospita i tre banchi sarà perimetrata con transenne e nastro.

Al mercato si potrà accedere da un unico ingresso, distinto e separato dall’uscita. Davanti all’entrata, sarà presente personale di sorveglianza che verificherà il rispetto delle distanze di sicurezza all’interno dell’area, cui potrà accedere un numero massimo di persone doppio a quello dei banchi presenti, e del divieto di assembramento.

Per quanto riguarda operatori e clienti, tutti dovranno utilizzare obbligatoriamente mascherina e guanti. Al banco potranno accedere due clienti per volta, mantenendo almeno un metro di distanza tra loro. Rimane il divieto di operare per i banchi che effettuano attività di somministrazione alimenti e bevande.