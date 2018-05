Un tuffo nel cuore dei Monti berici: escursione nella splendida Val Liona

Percorreremo suggestivi sentieri tra boschi di carpini, roverelle e ginepri, scoprendo antiche fontane e godendo di vedute mozzafiato sulla Valliona, in un paesaggio tuttora testimone dell’armonia uomo-natura.

Caratteristiche del percorso

Lunghezza: 13 km circa

Durata: 7 ore circa

Difficoltà: E

Partenza: ritrovo in piazza della Pace (parcheggio) a San Germano dei Berici. Escursione che richiede un minimo di allenamento. Per le caratteristiche del percorso non è possibile utilizzare di passeggini.

Equipaggiamento richiesto: pedule, scarponi o scarpe da ginnastica da trail.

Portare con sé: acqua, pranzo a sacco, crema solare, copricapo, impermeabile leggero con cappuccio, felpa. Chi vuole può usare i propri bastoncini da nordic walking.

Per altre indicazioni o informazioni, telefonare al 3756104267 o scrivere a Sil.gambato@gmail.com

Iscrizioni: entro sabato 19 maggio ore 14:00 al 3756104267 (telefonare o inviare messaggio su whatsapp) indicando nome e cognome.

L’escursione verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (10 persone).

Costi: 10 € adulti, 4 € bambini fino a 12 anni.

