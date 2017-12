Torna a gennaio un grande appuntamento podistico con la 43^ "Montefortiana"

Da tutta Italia e anche dall’estero runners appassionati arriveranno anche quest'anno a Monteforte d'Alpone sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018, per partecipare ai diversi eventi della Montefortiana, che ogni anno offre un programma davvero interessante. L’evento più partecipato è sicuramente il Trofeo San Antonio Abate - Falconeri, la non competitiva di 9, 14 e 20 km famosa per il suo percorso e per i gustosi ristori.

L’anno scorso sono state 19.000 le persone che hanno preso parte alla festa della Montefortiana, scegliendo il loro percorso e facendo tappa tra i vari ristori, che offrono le prelibatezze del territorio. Ma Monteforte e la Val d’Alpone sono famosi anche per le due gare Eco, l’Ecomaratona Clivus di 44 km con +1.900 mt di dislivello positivo e l’Ecorun Collis, 26 km con +900 mt, che partono alle 8:00 dalla Piazza principale di Monteforte. A seguire, subito dopo la partenza del Trofeo, la Maratonina Falconeri, la ventuno del Soave che alle 9:30 vede alla partenza della terza gara competitiva della giornata.

Se la domenica mattina è dedicata agli adulti, l’apertura e la chiusura del weekend sono dedicate ai ragazzi: il sabato pomeriggio a Monteforte sono i ragazzi delle scuole a correre, 5 km per i giovani e 10 km per i genitori per prendere parte alla Marcia “per il sorriso dei bimbi” che destina i fondi alle iniziative dei Camilliani nel mondo; mentre la domenica pomeriggio il Gran Premio Pedrollo – Giovani Promesse.

Ma il programma non è tutto qui, a completare gli eventi della Montefortiana la Passi nel tempo, 10 km alla scoperta del territorio e dei suoi luoghi simbolo e il convegno “Lavoro e salute: diritti e doveri in un mondo che cambia…”, per offrire ai partecipanti e al territorio un momento di approfondimento e confronto su tematiche importanti della nostra società.

Le iscrizioni sono aperte online, presso il GSD Valdalpone De Megni o i responsabili di zona, telefonando allo 045.9586408 (attivo nell’ultima settimana), 349.0854525 (ore serali) o 338.2663474, o scrivendo una mail a info@montefortiana.org.

Quest’anno diversi sono i riconoscimenti: ai competitivi un accappatoio sportivo Errea e per i primi 7.000 iscritti del trofeo a quota intera, invece, un ombrello azzurro di diametro 130 cm, marchiato Montefortiana, in aggiunta ai prodotti alimentari.

Tutte le altre informazioni sono disponibili nel sito www.montefortiana.org.