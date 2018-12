Al Teatro Comunale di Nogara "Monologhi" di e con Arianna Porcelli Safonov

Il gradito ritorno dopo il successo delle scorsa stagione, dall'autrice del blog "Madame Pipì" e di esilaranti short che spopolano sul web. La risata, provocata dai monologhi, arriva inaspettata, come uno schiaffo, come sintomo di purificazione, nella mente di chi ha ripreso a ragionare. Lo spettacolo vuol far tornare la speranza anche al pubblico più scettico, anche a coloro che pensano di avere solo due possibilità: la fuga del cervello o la fuga sul divano di casa, in questo piccolo, delizioso Paese che ha declassato il pensiero libero e critico senza apparente possibilità di resurrezione.

La Safonov miscela grammatica ricercata e atmosfere quotidiane, inquietanti e paradossali, denunciando i mali dell’epoca contemporanea, le nuove malattie. I monologhi rapiscono tematiche attuali, inserendole nel loro giusto contesto, sotto una luce impietosa. Il mondo surreale del felice Occidente, in cui cerchiamo di sopravvivere, è fatto di angolazioni putride e di persone che propongono un tipo di società a cui si è costretti ad aderire. Oppure no. Chi si salverà?

Venerdì 7 Dicembre 2018, ore 21.00

MONOLOGHI

di e con Arianna Porcelli Safonov