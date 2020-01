Mondovisioni a Verona: al Cinema San Michele il film "Leftover Women"

Mondovisioni è una rassegna di documentari su attualità, diritti umani e informazione curata da CineAgenzia in collaborazione con la rivista Internazionale.

I temi dei titoli dell’edizione 2019-2020 spaziano dalla lotta alle fake news ai salvataggi nel Mediterraneo, dalla situazione delle donne single in Cina agli abusi sessuali sui minori nella Chiesa, dalle frontiere della genetica alle migrazioni verso l’Europa, dalle truffe online in Africa alla rivoluzionaria figura di Chelsea Manning.

I film, presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano, provengono da un'accurata selezione tra quelli in concorso nei più importanti festival a livello mondiale. Mondovisioni a Verona, giunge quest'anno alla 8a edizione, continuando la consolidata collaborazione con il Cinema Teatro Nuovo di S.Michele.

LEFTOVER WOMEN | Mondovisioni 2019-2020 | Trailer sott. ita. from CineAgenzia on Vimeo.

Prossima proiezione

LUNEDI 20 GENNAIO

Leftover Women

di Shosh Shlam e Hilla Medalia | Israele 2019, 84’

“Avanzi”: così i cinesi chiamano quelle donne, spesso istruite e in carriera, che a quasi trent’anni non sono ancora sposate. A causa della politica del figlio unico, in Cina gli uomini in età da matrimonio sonotrenta milioni in più rispetto alle loro coetanee: una situazione insostenibile per molte single, che subiscono una fortissima pressione a sposarsi dalla società, dalle famiglie e dallo stesso governo, che considera lo squilibrio di genere una minaccia all’ordine sociale.

Web: www.pbs.org/independentlens/ films/leftover-women

Informazioni e contatti

Il film è proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano, presso il Cinema teatro Nuovo di San Michele, proiezione ore 21.

Biglietto intero: 6,50 euro

Ridotto: 5 euro

Cinema Teatro Nuovo San Michele

via Monti 7c,

San Michele Extra

Verona

tel: 045 974244



Web: www.cinemasanmichele.com

email: mondovisioni@cinemasanmichele. com