Il magico mondo del Cosplay al Parco Giardino Sigurtà

Ritorna per la tredicesima edizione "Il magico mondo del Cosplay" l’evento dedicato alla sempre più conosciuta moda giapponese di travestirsi come i personaggi dei cartoni animati, della fantasia e dei fumetti.

Domenica 1 settembre 2019 migliaia di figuranti in costume animeranno la giornata al Parco: gli appassionati e i più piccoli potranno così incontrare i propri beniamini, per fantastiche foto ricordo tra gli scorci più incantevoli che si ammirano nei 600mila metri quadrati del Giardino.

I visitatori di ogni età trascorreranno una giornata indimenticabile ricca di appuntamenti: potranno cimentarsi nel risolvere gli enigmi di tre escape room a tema Harry Potter, Frozen e Stranger Things, assistere alle sfilate in cosplay condotte dalla cosplayer di fama mondiale Giorgia Cosplay e dal comico e conduttore tv Omar Fantini e al nuovo energico concerto di Giorgio Vanni "Toon Tunz", un mix tra il mondo delle sigle dei cartoni animati e le sonorità dance che farà ballare tutte le generazioni! E poi l'animazione di "Think Comics" con giochi e musica nel "Cosplay Village", il concerto degli "ANIMEniacs Corp." per un viaggio nelle canzoni Disney più conosciute, gli show di Alberto Pagnotta che divertirà con le sue imperdibili imitazioni, Pietro Ubaldi che rappresenta la storia del doppiaggio italiano dei cartoni animati, e dell'attore e conduttore televisivo e radiofonico Andrea Santonastaso.

Senza dimenticare le atmosfere ottocentesche con il gruppo Steampunk Nord-Est, il raduno delle Principesse Disney, per la gioia delle visitatrici di ogni età, lo spazio dedicato al mondo nerd con "La tana del Nerd Official" e i figuranti in abiti vichinghi con "Fantasy Fest", per un salto nel passato, la presenza di Marco Spatola che interpreterà Tony Stark (Iron Man) e le armature di "Prizmatec Cosplay".

Chi durante questa giornata entrerà al Parco vestito completamente (da capo a piedi) a tema Cosplay avrà diritto all'entrata gratuita.

Iscrizioni aperte su: http://www.sigurta.it/cosplay

