Per l'Estate Teatrale Veronese la grande danza con i Momix al Teatro Romano

Nell'ambito dell'Estate Teatrale Veronese, per la sezione danza, organizzata in collaborazione con Arteven, il “filo diretto” quest’anno è con gli States. Come accadde mezzo secolo fa quando nel trienno 1968-1971 Verona ospitò, tra Teatro Romano e Arena, il meglio della danza statunitense di allora: l’Alvin Ailey Dance Theatre (68), l’American Ballet Theatre (70), il Ballet West (71) e il Dance Theatre of Harlem (71).

La prima presenza è quella dei Momix che dal 30 luglio all’11 agosto (escluso il 5 agosto) proporranno il loro nuovo spettacolo "Momix". Ed è un “filo diretto” anche quello che lega la compagnia di Moses Pendleton alla nostra città eletta a “piazza europea” per eccellenza per “prime” e per eventi speciali dei Momix. Tutto cominciò nel 1994 con Passion su musica di Peter Gabriel. Il successo fu stratosferico e da allora sono state tantissime le presenze della compagnia a Verona.

Rispetto agli allestimenti al chiuso della tournée americana e delle altre due piazze italiane, "Momix" (versione speciale di "Viva Momix" per Verona) sarà proposto al Teatro Romano in una versione “allargata” per la grandezza del palcoscenico e per sfruttare al massimo gli spazi aperti della struttura. Atletismo, poesia, richiami sempre più forti alla sostenibilità, riferimenti a filosofie e riflessioni sull’esistenza, questi ancora una volta gli elementi che sono la cifra caratterizzante dei Momix e sono alla base del loro successo mondiale che dall’anno della loro nascita, il 1980, non conosce tregua.

