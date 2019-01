Teatro Impiria presenta presso Modus lo spettacolo "Molto piacere"

Liberamente ispirato a diversi spettacoli e film sulla coppia con Laura Murari, Simonetta Marini, Michele Matrella, Michele Vigilante, adattamento e regia Andrea Castelletti. Una commedia tragica e comica, graffiante e divertente, che sgretolerà ogni vostra certezza. Due coppie di genitori, i cui figli hanno litigato, si incontrano per risolvere la cosa tra persone civili. Ma dagli iniziali convenevoli e buoni proponimenti, gli adulti arriveranno a comportarsi peggio dei bambini.



Una commedia tragica e comica, graffiante e divertente, che sgretolerà ogni vostra certezza. Lo spettacolo prende liberamente spunto iniziale da un film di Ròman Polànski, per poi evolversi secondo una drammaturgia originale di gruppo attingendo da svariati testi, libri e film. La piéce mette in scena quello che potrebbe essere un civile incontro tra due coppie di genitori i cui bambini si sono picchiati al parco. Ma gli iniziali convenevoli e buoni proponimenti si trasformano in velenosi e cinici battibecchi, non solo tra le due coppie di genitori ma anche all’interno delle stesse coppie. Il “civile” incontro diviene presto una carneficina dialettica in un tutti-contro-tutti, tanto esilarante per il pubblico quanto amara nella realtà, dove quattro adulti arrivano a comportarsi come bambini.

Uno spettacolo-battaglia dove le linee di combattimento vengono continuamente ridisegnate, in quella che risulterà una resa dei conti finale ed irreversibile, dove ognuno si rivela per ciò che è veramente: mostrando le proprie contraddizioni più profonde.

REPLICHE - VENERDI’ 18 GENNAIO ore 21.15 | SABATO 19 GENNAIO ore 21.15 | DOMENICA 20 GENNAIO ore 18.00 | MERCOLEDI’ 23 GENNAIO ore 21.00

Informazioni e prevendite su www.modusverona.it