Replica straordinaria dello spettacolo "Molto Piacere" presso Modus

Replica straordinaria dello spettacolo “Molto Piacere” del Gruppo Impiria, programmata al Teatro Modus di Piazza Orti di Spagna, Verona, per mercoledì 29 con inizio ore 21 per consentirne la visione da parte di tutti coloro che sono rimasti fuori alle repliche dello scorso finesettimana in cui si è registrato il pienone ogni oltre previsione.

La commedia, per la regia di Andrea Castelletti, presenta con sottile umorismo quello che dovrebbe essere un civile incontro tra due coppie di genitori i cui figli hanno litigato, ma presto i convenevoli e le frasi di circostanza lasciano spazio a velenose insinuazioni e battibecchi e l’incontro si trasforma in un catastrofico tutti-contro-tutti, dove quattro adulti arrivano a comportarsi peggio dei bambini, degenerando in situazioni assurde e ridicole.

Uno spettacolo-battaglia che elargisce un valido esempio della condizione umana di noi occidentali all’alba del terzo millennio, dove uomini e donne si sentono ostinatamente più importanti dell’ambiente che li circonda.

Il titolo è inserito nel percorso di spettacoli “Coppie a scoppio” che Modus propone per offrire al suo pubblico una serie di commedie per ridere e riflettere sulle dinamiche di coppia.

Informazioni e contatti

Web: modusverona.it