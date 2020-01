Per il compleanno di Modus va in scena la commedia "Molto piacere"

Due anni sono passati da quel 25 gennaio 2018 che vedeva inaugure Modus, il Teatro ricavato dalla Compagnia Impiria da uno stabile abbandonato in Piazza Orti di Spagna, a San Zeno, Verona con il concorso di moltissimi appassionati, cittadini, artisti, aziende e istituzioni che hanno aderito al progetto.

A distanza di due anni il bilancio sociale è decisamente in attivo, con oltre duecento serate organizzate tra teatro, cinema, concerti, conferenze, laboratori, con nomi di rilevanza nazionale e moltissimi artisti e compagnie indipendenti da tutta Italia.

Per festeggiare la ricorrenza, il Teatro Impiria offre a ingresso gratuito due repliche di uno dei suoi spettacoli più noti, la commedia “Molto Piacere” venerdi’ 24 ore 21.15 e domenica 26 ore 18. Una commedia tragica e comica che con sottile umorismo presenta quello che dovrebbe essere un civile incontro tra due coppie di genitori i cui figli hanno litigato, ma presto i convenevoli e le frasi di circostanza lasciano spazio a velenose insinuazioni e battibecchi e l’incontro si trasforma in un catastrofico tutti-contro-tutti, dove quattro adulti arrivano a comportarsi peggio dei bambini.

Lo spettacolo, dopo un centinaio di repliche in tutta Italia e moltissimi riconoscimenti, torna a Verona all’interno del percorso “Coppie a scoppio” che Modus propone per offrire al suo pubblico una serie di commedie per ridere e riflettere sulle dinamiche di coppia.

Informazioni e prenotazioni

Web: modusverona.it