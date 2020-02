"Un angelo caduto in volo", Mogol ospite della rassegna Idem al Teatro Filarmonico di Verona

Lunedì 24 febbraio 2020, alle ore 21 presso il Teatro Filarmonico di Verona, si terrà l'evento "Un angelo caduto in volo", con Mogol protagonista di un racconto sulla poesia in musica ospite della rassegna Idem dedicata all'"espressione poetica". Mogol racconta attraverso emblematiche canzoni la poesia espressa dalla connessione tra parole e musica che dà vita all’arte poetica più popolare da metà Novecento, il rock e la canzone d'autore. Alle riflessioni sulle svolte di questa appassionante storia, si uniscono i ricordi personali, dal successo di Una lacrima sul viso, alle collaborazioni con Mina e Celentano, al sodalizio con Battisti, un binomio unico che ha segnato la musica leggera italiana.

La rassegna, diretta da Alcide Marchioro, patrocinata dal Comune di Verona, con main partner Cattolica Assicurazioni, è un appuntamento ormai classico per la città, con una presenza di pubblico senza eguali nel panorama nazionale per incontri di riflessione culturale, con sempre oltre mille persone ad evento e il Teatro Filarmonico esaurito.

L’ingresso al teatro fino alle 20.55 è riservato ai soci Idem. L’adesione all’associazione permette di partecipare a questo appuntamento a 12 con scelta del Festival della Bellezza in scena tra fine maggio e luglio al Teatro Romano di Verona e in altri teatri storici di grande tradizione. È possibile aderire all'associazione presso la Libreria Antiquaria Perini, il Verona Box Office, tramite il sito www-idem-on.net o in teatro la sera dell’incontro.

Informazioni e contatti

Info su www.idem-on.net e pagina Facebook Idem Verona.