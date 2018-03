Modus Verona: il programma settimanale degli spettacoli dal 6 all'11 marzo

Prosegue la fitta programmazione di Spazio Cultura Modus, progetto artistico e teatrale che in poco più di un mese di attivitàè divenuto punto di riferimento e condivisione per i veronesi (e non solo) grazie alla ricchezza e alla varietà delle sue proposte culturali.

Sei giorni, cinque diversi appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, reading e interventi culturali, tutti in orario serale negli spazi di Modus, in piazza Orti di Spagna (San Zeno) a Verona, ad eccezione dello spettacolo in programma l’8 marzo, che andrà in scena sul palco del Teatro Camploy.

Martedì 6 marzo - Quarto appuntamento della rassegna Un tè con la storia, ciclo di incontri tenuti dal Dott. Alessandro Wurzer.L’intervento, dal il titolo “L’esodo: dall’Egitto nasce qualcosa di nuovo con radici antiche”, a partire dai 40 anni trascorsi da Mosè nel deserto si interrogherà sulle radici antiche e sul cammino della religione ebraica. Inizio previsto alle ore 18:30 al prezzo di 3 euro (inclusa una degustazione di tisane).

Mercoledì 7 marzo - All’interno della rassegna Great Acoustic andrà in scena il concerto “Terra Mater”, con ispirazioni sonore riprese dalle diverse culture mediterranee e dal repertorio medioevale europeo, ad opera di cinque giovani polistrumentisti:Angela Centaninvoce, Irene Benciolini al violino, viola e kantele, Ruben Medici con liuto arabo, chitarre, violino, Francesco Trespidiai flauti, cornamusa, percussioni e Nicola Benetti con fisarmonica, chitarra classica, percussioni. Inizio previsto alle ore 21:00 al prezzo di 14 euro (8 euro ridotto, 10 euro con prenotazione).

Giovedì 8 marzo - Appuntamento speciale della rassegna T-donna, per celebrare l’universo femminile anche nel giorno della sua festività ufficiale. “Sexmachine” è uno spettacolo teatrale di e con Giuliana Musso, con Gianluigi Meggiorin, diretto daMassimo Somaglino: una sequenza di voci che formano un quadro di contemporanea umanità, complessa, multiforme, ridicola, sincera. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21.15 al Teatro Camploy al costo di 12 euro.

Venerdì 9 marzo - Michele Vigilante leggerà “L’uomo che piantava gli alberi”, famoso libro di Jean Giorno, storia dell’amore profondo di un pastore per la sua terra e parabola sul rapporto uomo-natura. Il reading, che si inserisce nella rassegna di Modus Regular Season, sarà accompagnato dalla voce di Agnese Gabrielli, la chitarra di Marzio Bardi e la fisarmonica di Marco Facchinetti. Inizio previsto alle ore 21:15 al costo di 16 euro (8 euro ridotto, 12 con prenotazione).

Sabato 10 e domenica 11 marzo - Due date per lo spettacolo teatrale “Sognavamo di vivere nell’assoluto (la vera vita di Verossì)” con la regia di Andrea Castelletti e interpretato da Sergio Bonometti. Lo spettacolo fa parte della rassegna Le parole per amore, e racconta la vita del pittore Albino Siviero, ribattezzato Verossì, facendo uso di filmati e brani dell’epoca e videoproiezioni di opere d’arte futuriste. Lo spettacolo avrà inizio sabato 10 alle ore 21:15 e domenica 11 alle ore 17:00, al costo di 14 euro (8 euro ridotto, 10 con prenotazione).

Spazio Cultura Modus è l’articolato progetto artistico e culturale del regista e direttore artistico AndreaCastelletti. Uno spazio unico per sei modalità: il teatro, la musica, il cinema, gli incontri, i laboratori e glieventi speciali. Internazionalità, professionismo, spettacoli di valore sono i principi guida della direzioneartistica di Modus che si rispecchiano nella proposta artistica e culturale, costituita da una serie di rassegne eda un nutrito numero di eventi con artisti di fama nazionale e compagnie provenienti da tutta Europa.

Per tutte le informazioni sugli spettacoli e le rassegne in programma consultare il sito www.modusverona.it