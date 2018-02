Modus Verona: il programma settimanale degli spettacoli dal 26 febbraio al 4 marzo

Il programma della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo presso lo spazio culturale Modus Verona:

MARTEDI 27 ore 18.30



LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

intervento a cura del Avv. Stefania Sartori

Non c’è paese al mondo nel quale sia stata raggiunta la parità salariale tra uomini e donne. Anzi, non ci si è neanche avvicinati. Il differenziale retributivo di genere, è una realtà che resiste al tempo, riducendosi molto più lentamente di tutti gli altri divari tra uomini e donne (in lavoro, istruzione, presenza nelle istituzioni e nei posti di potere). E in molti posti si è riaperto in conseguenza della crisi economica. Ma perché ancora oggi le donne guadagnano meno degli uomini?

MARTEDI 27 ore 21.00

PAROLE IN...CANTATE

Poesie di grandi autori del Novecento italiano musicate e cantate da Laura Facci con gli arrangiamenti di Claudio Moro e recitate da Mauro Dal Fior su testi di Montale, Penna, Saba, Buzzati, Palazzeschi, Quasimodo, Gozzano, Marinetti, Ungaretti ed altri ancora. Un’esposizione di “quadri sonoro/vocali” sospesa tra canzone d’autore, poesia declamata, improvvisazione e musica etnica. Un omaggio libero e personale ai versi di alcuni fra i più grandi Poeti italiani del Novecento. Un concerto in cui la parola si fa tavolozza per la voce, la musica e l’emozione. Vola alta parola!

MERCOLEDI 28 ore 21.00

MOSAIKA IN CONCERTO

Un incontro fra culture dove Musica e Dialogo si fondono. Un mosaico di provenienze geografiche ed esperienze differenti che promuove l'incontro e il dialogo creativo fra repertori delle più diverse tradizioni.

Il progetto interculturale Mosaika nasce a Verona nel 2013 per dare espressione e valorizzare la fertile interazione fra identità etniche, culturali e religiose, persone italiane e straniere. Un ensemble che fa vibrare ritmi diversi dalla Guinea Bissau elle melodie lapponi, dalla tradizione sefardita alle ballate dei Balcani, con brani di provenienza latino americana, nuove composizioni e arrangiamenti originali. Durante il concerto dell'orchestra interculturale Mosaika la musica si fa vita, racconto, viaggio e si dimostra ancora una volta il miglior ponte per unire i popoli con il suo linguaggio "universale" , che può essere compreso da tutti e per questo può abbattere barriere, rendere allegri, o lenire il dolore, ma soprattutto favorire il dialogo.

GIOVEDI 01 ore 21.00

Anteprima nazionale del film:

DARK NIGHT

Un film di Tim Sutton

in lingua originale INGLESE

Evento promosso in collaborazione con

My English School

Verona

Liberamente ispirato al tragico caso del Massacro di Aurora negli Stati Uniti , Dark Night ritrae sei personaggi, compreso il giovane killer, nelle ore precedenti l'attentato criminale.

Sei giovani individui galleggiano in un vuoto di relazioni, ciascuno di loro potrebbe essere l'artefice del folle gesto.

Le loro azioni e il loro vissuto sembrano condurli a piccoli passi verso il dramma finale, lo stesso che si consumò nel cinema Century 16 alla prima di The Dark Knight Rises (Il cavaliere oscuro - Il ritorno, di Christopher Nolan).

VENERDI 02 ore 21.15

MARIO PIROVANO / COMPAGNIA D.FO - F.RAME

JOHAN PADAN A LA DESCOVERTA DE LE AMERICHE

Il racconto parla dei "nullagonisti", gli ultimi della ciurma, comprimari di bassa forza provenienti da tutti i paesi d'Europa, marinai che si trovarono a passare dalla parte dei conquistati. Johan Padan, uomo delle montagne, si ritrova a Venezia su una nave per sfuggire all’Inquisizione veneta e poi da Siviglia si spinge con i marinai di Colombo sin nelle Indie, precisamente in Florida. Qui viene fatto prigioniero, ma si salva, impara le abitudini dei nativi e accanto a loro combatte più volte contro i conquistadores, contribuendo a salvaguardare la libertà del “suo” popolo dignitoso e pacifico.

SABATO 03 ore 21.15 e DOMENICA 04 ore 17.00

WALTER PERARO

AMLETICO BARBONE

Divertimento serale di un barbone, nato secondo lui per salvare il mondo. Preso il testo de “La tragedia di Amleto”, fatto a pezzi, buttata via la storia e poi ricomposto mettendo le parole in bocca ad un barbone, un vecchio attore che ha abbandonato da tempo la scena e parla usando solo frasi e monologhi tratti dall’ “Amleto”, impiegati a piacimento per esprimere i suoi pensieri, ecco a voi “Amletico barbone”. Ogni sera preparandosi il giaciglio su una panchina egli rievoca la sua storia, riflette sulla vita, sulla fatica di esistere e sulla morte, guardando il mondo con disincanto, con sarcasmo, con divertimento e quasi con dolcezza.

E’ una notte d’inverno, in un parco.

DOMENICA 04 ore 21.00

MALARAZZA

Un film di Giovanni Virgilio

La storia di una giovane madre e di suo figlio Antonino che, assieme al fratello della donna, sono vittime di un sistema di potere malavitoso rappresentato dal boss in declino Tommasino Malarazza e da Pietro, detto U Porcu.

