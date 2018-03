Modus Verona: il programma settimanale degli spettacoli dal 20 al 25 marzo

Prosegue anche questa settimana la fitta programmazione di Spazio Cultura Modus, progetto artistico e teatrale che è divenuto punto di riferimento e condivisione per i veronesi (e non solo).

MARTEDI 20 ore 18.30

L'ESODO: DALL'EGITTO NASCE QUALCOSA DI NUOVO CON RADICI ANTICHE a cura del dott. Alessandro Wurzer

Il "mitico" periodo di quarant'anni trascorso nel deserto serve a Mosè per mettere ordine nella teologia di una religione solo apparentemente nuova. Le radici di questo credo si trovano in Babilonia e crescono in Egitto, dopo l'arrivo degli Hyksos. Durante l'incontro vengono offerte tisane di ArenAromatica, prodotte da erbe coltivate ed essiccate sulle colline di Avesa.

MARTEDI 20 ore 21.00

TEATRO IMPIRIA PURA PER SEMPRE con Simonetta Marini, Laura Lisciandra, Anastasia Zocca, Alida Castelletti regia Andrea Castelletti A completamento della rassegna dedicata a Raffaello Canteri nella ricorrenza della sua scomparsa, viene proposto in proiezione il “mitico” spettacolo Pura per sempre. La storia di una donna che ha attraversato con grande coerenza le contraddizioni del proprio tempo. Una donna dal fascino prodigioso, che sapeva leggere nel cuore degli uomini. Uno spettacolo tutto al femminile, con quattro attrici in una girandola di personaggi, per raccontare la forza, il mistero, la fede, il cuore di una donna pura, pura per sempre.

VENERDI 23 ore 21.15

TEATRO ESTRAGONE VIRGINIA VA ALLA GUERRA di e con Norina Benedetti regia Carolina Della Calle Casanova La Grande Guerra vissuta da una ragazzina e dalla sua gallina. Una testimonianza leggera e delicata di una storia di cento anni fa, ma quanto mai attuale. Piccolo capolavoro di originalità drammaturgica e bravura interpretativa

SABATO 24 ore 21.15 DOMENICA 25 ore 17.00

TEATRO IMPIRIA GISSA MAISSA con Chiara Rigo, Sergio Bonometti, Michele Vigilante regia Antonio Canteri Con un linguaggio onirico e straniante, in una messinscena evocativa di suggestive atmosfere selvatiche e poetiche, avviene l'incontro tra il cimbro Konrad e la fada Gissa Màissa, che educa il montanaro al vivere civile. Ma nelle mani dell'uomo e per il suo egoismo tutto si trasforma, fino al sorprendente epilogo finale. Una metafora in chiave fiabesca della Storia umana, alla ricerca di una vita migliore.

MERCOLEDI 21 ore 21.00

ZAMPA PRESENTA "SxM" Il rapper Zampa, uno dei nomi più influenti della scena rap veronese, presenta "SxM", album del gruppo musicale italiano Sangue Misto, pubblicato nel gennaio 1994 dalla Century Vox, che è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia alla posizione numero 25 ed è ritenuto una pietra miliare del genere rap italiano.

GIOVEDI 22 ore 21.00

CONDOTTA un film di Ernesto Daranas (Cuba, 2014) proiezione in lingua originale: SPAGNOLO (con sottotitoli in italiano) Chala vive a Cuba una situazione di disagio tra la durezza della vita quotidiana e l'assenza di figure genitoriali. Solo la sua insegnate lo comprende e lo aiuterà a non finire nella temibile scuola di Conducta.

DOMENICA 25 ore 21.00

OGGI INSIEME DOMANI ANCHE film documentario di Antonietta De Lillo (Italia, 2016) A quarant'anni dal referendum sul divorzio e dai Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini, il film indaga sul sentimento d'amore e racconta i cambiamenti del nostro Paese