Modus Verona: il programma settimanale degli spettacoli dal 20 al 25 febbraio

Il programma della settimana dal 20 al 25 febbraio presso lo spazio culturale Modus Verona:

MARTEDI 20 ore 18.30

LA XVII DINASTIA E LA NSCITA DEL MONOTEISMO



intervento a cura del Dott. Alessandro Wurzer

Il Dott. Wurzer tratterà di come La XVII Dinastia fece da "cerniera" nella vicenda storica dell'Egitto dei faraoni. Il cambiamento fu epocale, specie per quel che concerne la religione, ma non solo, ad esempio si smette di costruire piramidi ed i Re vengono sepolti in tombe ipogee.

Come sempre, nel corso dell'intervento, offriremo le nostre tisane artigianali provenienti dalle colline di Avesa.

GIOVEDI 22 ore 21.00

TUTTO FINISCE ALL'ALBA

(Un film di Max Ophuls)

in lingua originale FRANCESE

Evento promosso in collaborazione con

Alliance Francaise

Verona

La giovane Evelyne è rimasta vedova e senza denaro. Vive sola con il figlio Pierre e per mantenere sé e il piccolo si trova a lavorare come spogliarellista ed "entraîneuse" in un locale notturno di Montmartre. Un giorno ritrova per caso Georges, un medico, suo grande amore del passato: non lo vede da anni ma ne è ancora innamorata. Per nascondergli il lavoro che fa e le modeste condizioni in cui vive si affanna ad organizzare una complicata e costosa messa in scena, fingendo una tranquilla vita borghese. Quando Georges la invita a partire con lui per il Canada, Evelyne deve compiere una scelta definitiva.

VENERDI 23 ore 21.15

MICHELA MOCCHIUTTI

MARZIA SU ROMA

Marzia su Roma è una surreale, impossibile, grottesca eppure plausibilissima cronaca di una vita normale a contatto con gli uomini che comandano la nazione. Marzia decide di trasformarsi nel vendicatore che molti italiani vorrebbero essere: avere tra le mani un deputato, il peggiore, il simbolo della corruzione, del conflitto di interessi, dell’arroganza dei privilegiati e, letteralmente, “giustiziarlo”, cioè fare giustizia e – come nella miglior tradizione dei barbieri serial killer – usare lamette e rasoi contro i deputati corrotti. Riuscirà Marzia nella sua sanguinosa impresa?

SABATO 24 E DOMENICA 25 ore 21.15

TEATRO IMPIRIA

IL PONTE SUGLI OCEANI

Un testo storico articolato come un romanzo, che porta alla luce le storie delle famiglie emigranti verso i nuovi mondi. Questo spettacolo è un omaggio ai nostri padri e un inno alla speranza e al sogno, alla sofferenza e alla gioia. Un ponte tra il passato e il presente. Un viaggio avventuroso e poetico, comico e commovente, da una parte all’altra del mondo, dalla fine dell’800 ai nostri giorni: Brasile, Argentina, Stati Uniti, Australia, Lorena, sino all’attuale comunità del web. Un viaggio nei sentimenti e dentro il senso e la geografia della nostra esistenza e delle nostre radici.

Lo spettacolo racconta da dove veniamo e cerca di prefigurare dove andiamo, “spezzando le parole come si spezza il pane. E cioè per amore”.

DOMENICA 25 ore 21.00

I CORMORANI

(Un film di Fabio Bobbio)