Modus Verona: il programma settimanale degli spettacoli dal 13 al 18 marzo

Prosegue la fitta programmazione di Spazio Cultura Modus, progetto artistico e teatrale che è divenuto punto di riferimento e condivisione per i veronesi (e non solo).

MARTEDI 13 ore 18.30

TELEFONO ROSA: LA VIOLENZA SUL NOSTRO TERRITORIO intervento a cura del Avv. Sara Gini L'Avv. Sara Gini tratterà del tema Telefono Rosa: la violenza sul nostro territorio. Telefono Rosa è un'associazione di volontariato formata da donne e rivolta a tutte le donne, italiane e straniere, che opera in favore delle vittime di violenza fuori e dentro le mura domestiche.

MARTEDI 13 ore 21.00

LA VOCE A TE DOVUTA

Poesie del grande autore spagnolo Pedro Salinas musicate e cantate da Massimo Totola e Leonardo Sapere. Un poema lirico, un poema d'amore, dove è accesa la suggestione nelle segrete sonorità della poesia, che si fa voce e suono/musica. Amore con le sue vittorie e le sue sconfitte...amore come ricerca del senso dell'amare. Dedicato alle grandi storie d'amore...ad una, grande, storia d'amore...

MERCOLEDI 14 ore 21.00

FABER ARMONIOSO IN CONCERTO

Il Faber Armonioso è un quartetto che si dedica alla rivisitazione delle canzoni di Fabrizio De Andrè. Le canzoni dello spettacolo pescano dall'intera carriera di Fabrizio, un vero e proprio canzoniere popolare di grande qualità presente nell'immaginario collettivo. La proposta è in chiave cameristica, i suoni puntano all'essenza valorizzando ogni singolo aspetto musicale e poetico, la voce si integra nelle armonie esaltando la parola.

GIOVEDI 15 ore 21.00

MISS JULIE

Un film di Liv Ullmann in lingua originale INGLESE Una residenza di campagna in Irlanda intorno al 1880. Nel corso di una notte di mezza estate, in un clima di baldoria selvaggia e vincoli sociali allentati, la giovane Julie e John, cameriere di suo padre, ballano e bevono, si corteggiano e manipolano. Lei, altéra e superiore in cerca di avvilimento; lui, garbato ma grezzo, uniti nel disgusto e nell’attrazione reciproci. Di volta in volta seducente e prevaricante, selvaggia e tenera, la loro intimità li conduce a piani disperati e alla visione di una vita insieme...

VENERDI 16 ore 21.15

LUCIA SCHIERANO

BYE BYE BARBABLU'

Tema della pièce è la violenza sulle donne attraverso una rilettura critica della favola di Barbalù in chiave psicanalitica. Protagonista è Rosaria, l'ultima moglie, quella che riesce a sopravvivere grazie ad un percorso personale nel quale mette in discussione l'educazione ricevuta e i modelli famigliari che l'hanno condizionata: una madre assente e silente e un padre prevaricatore e violento. Tramite anche l'aiuto delle sorelle maggiori, critiche e ribelli verso il conformismo dei genitori, Rosaria riesce a trovare una nuova dimensione personale che le permetterà di lasciare Barbablù per iniziare una nuova vita.

SABATO 17 ore 21.15 e DOMENICA 18 ore 17.00

TEATRO IMPIRIA

AMERICA

La vera storia di una famiglia italiana emigrata in California, in una landa allora desolata chiamata Hollywood, che da cowboy divengono infine miliardari. Uno spaccato di cento anni di Storia di quell’America rappresentativa di tutto il mondo occidentale. Tre visioni dell’America. L’America dei pionieri che scoprono il Far West. L’America dei loro figli, americani che difendono il sogno americano. L’America dei nipoti che contestano e poi riscoprono le loro origini di popolo di emigranti. Uno spettacolo sui rapporti tra padre e figlio in un contesto sociale e culturale in continuo cambiamento cambia, come fu quello americano, immagine di tutto l’occidente, nel secolo scorso: dalla realtà bucolica dell’inizio alla megalopoli attuale, dalla semplicità della vita alla complessità del web..

DOMENICA 18 ore 21.00

ETERNO FEMMINILE

Un film di Natalia Beristàin La biografia di Rosario Castellanos, una delle più grandi scrittrici messicane del ventesimo secolo. Studentessa introversa che non sembra appartenere al suo tempo, la sua insofferenza nei confronti di una società dominata e gestita dagli uomini la porterà a diventare una figura chiave della letteratura messicana e del movimento femminista latinoamericano. La tumultuosa storia d'amore con Ricardo Guerra ne rivela il lato nascosto di donna fragile e piena di dubbi. All'apice della carriera e nel momento migliore della sua relazione, Rosario dà il via a un dibattito che segnerà una svolta decisiva nella sua vita.