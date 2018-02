Modus Verona: il programma settimanale degli spettacoli dal 13 al 18 febbraio

Il programma della settimana dal 13 al 18 febbraio presso lo spazio culturale Modus Verona:

MARTEDI 13 ore 18.30

LIDIA POET: LA PRIMA AVVOCATA ITALIANA E LA SUA BATTAGLIA PER ESERCITARE LA PROFESSIONE

intervento a cura del avv. Elisabetta Baldo

Lidia Poet (1855 – 1949) fu la prima donna Avvocata italiana. Chiese di essere iscritta all’Albo e, non essendoci divieti specifici, la sua richiesta venne accolta il 9.8.1883. Ma il Procuratore del Re impugnò il provvedimento alla Corte d’Appello di Torino, ritenendo che nessuna donna potesse svolgere la professione di Avvocato; “non ci siano mai né donne avvocato né donne soldato”. La Corte d’Appello accolse la domanda del Procuratore e l’iscrizione di Lida fu cancellata. Sono interessanti i verbali delle decisioni della Corte d’Appello e della Cassazione, in cui emerge chiaramente l’idea della necessaria sottomissione femminile all’uomo. Vigevano infatti ancora gli istituti della potestà maritale o del padre.

BIGLIETTI DETTAGLI TRAILER

MERCOLEDI 14 ore 21.15

TEATRO IMPIRIA

MESSAGGI D'AMORE

Una storia d’amore, autentica come autentica può essere solo la vita. Due esistenze raccontate attraverso il loro epistolario. Un uomo ed una donna si sono scritti per tutto il corso della loro vita, confessandosi passioni e debolezze, sogni e delusioni. Dall’infanzia alla vecchiaia, passando dall’adolescenza con la sua sensualità ed illusioni, dall’età adulta con le sue responsabilità, dalla maturità con le sue preoccupazioni.

BIGLIETTI DETTAGLI TRAILER

GIOVEDI 15 ore 21.00

COMO ESTRELLAS FUGACES

(Un film di Anna di Francisca)

in lingua originale SPAGNOLA

Il film è una commedia corale e "terapeutica" che si svolge sullo sfondo di una allegra provincia spagnola. È qui che Edoardo (Miki Manojlovic), compositore in crisi affettiva e creativa, si prende un periodo sabbatico e incontra uno sgangherato coro polifonico, del quale fanno parte quattro donne che cambieranno la sua vita...ma anche la loro!

BIGLIETTI DETTAGLI TRAILER

VENERDI 16 e SABATO 17 ore 21.15

MARTA CUSCUNA'

LA SEMPLICITA' INGANNATA

Seconda tappa del progetto di Marta Cuscunà sulle Resistenze femminili che racconta uno dei primi tentativi di emancipazione femminile avvenuti in Italia già nel Cinquecento, di cui poco si sa, quello delle monache del Santa Chiara di Udine che attuarono una forma di Resistenza davvero unica nel suo genere. Queste donne infatti trasformarono il convento udinese in uno spazio di contestazione, di libertà di pensiero, di distrazione dei dogmi religiosi e della cultura maschile con un fervore culturale impensabile per l’universo femminile dell'epoca.

BIGLIETTI DETTAGLI TRAILER

DOMENICA 18 ore 16.30

TEATRO IMPIRIA

AH!

Non vi è una trama vera e propria ma un continuo schiudersi di situazioni caleidoscopiche nel segno dell’incanto e dello stupore. Non una parola, ma un corpo che parla. “AH!” è il moto di spavento alla scoperta della presenza del pubblico, il sospiro per un numero non riuscito, un grido di gioia o di pena, la sorpresa a bocca aperta.

BIGLIETTI DETTAGLI TRAILER

organizzatore artistico Marianna Lombardi

DOMENICA 18 ore 21.00

LEZIONI DI PITTURA

(Un film di Pablo Perelman)

In Cile, durante gli anni ’60, un ragazzo di campagna, figlio di una povera adolescente single, dimostra di avere un prodigioso talento per la pittura. L’uomo che scopre il talento del ragazzo è il proprietario di una farmacia che si trova nella periferia di una piccola città rurale. L’uomo è a sua volta un pittore amatoriale e cercherà di far diventare il ragazzo un grande artista.

BIGLIETTI DETTAGLI TRAILER