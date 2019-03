Sul palcoscenico di Modus la Corte dei Folli va in scena con "La stanza di Veronica"

Sabato 9 marzo alle ore 21.15 al Modus, il teatro di piazza Orti di Spagna, La Corte dei Folli in “ La stanza di Veronica ”. Lo spettacolo è inserito all’interno della rassegna “Teatro d’Altro”, un percorso alla scoperta della realtà vista con lo specchio dell’arte drammatica.

Susan, giovane e disinibita ragazza statunitense, viene avvicinata al ristorante mentre si trova in compagnia del giovane Larry, da due anziani signori. La straordinaria somiglianza con Veronica, la giovane figlia della famiglia presso cui lavorano, li impressiona a tal punto da chiedere a Susan di impersonare per una sera la ragazza per dare un po' di conforto alla sorella maggiore Cissie, malata di cancro e prossima alla morte. Susan, inizialmente dubbiosa, finisce per accettare, portando la vicenda su un nuovo piano temporale nel quale ansia e dramma condurranno verso lo sconvolgente finale. Inserito tra le pareti di una ricca casa borghese e sostenuto dalla rassicurante presenza di personaggi insospettabili, si sviluppa un perfetto meccanismo che conduce lo spettatore verso una suspence crescente fino al colpo di scena finale dove il racconto si avvolge su se stesso in una circolarità delirante.

Note di regia

Ci sono copioni che ti prendono completamente e, una volta finita la lettura, non vedi l'ora di portare in scena, pur con la consapevolezza che si tratta di testi estremamente complicati. Con "La stanza di Veronica" (Veronica's room) è successo proprio così. Lo sottoponi al tuo team e scopri che anche loro rimangono affascinati dalla trama, dai personaggi, dalla storia che l'autore ha voluto raccontare. Hai la fortuna di avere gli attori giusti per i ruoli e realizzi che il progetto si può avviare. Ti immagini le scene, gli ambienti che ospitano la storia, ti viene un'idea e riesci a concretizzarla grazie alla collaborazione ed alla capacità creativa di chi ti affianca in questa impresa. Intanto questa passione si trasmette anche ad altri che ti seguono nelle prove e che, come a costruire un minuzioso puzzle, portano i loro piccoli pezzetti per comporre l'opera finale. E all'improvviso, come per un piccolo "miracolo", tutto diventa semplice e non vedi l'ora di salire sul palco e di lasciarti trasportare dalle emozioni. E' stata una preparazione lunga e faticosa, una prova forse tra le più difficili vista la difficoltà del testo… ma si sa….siamo Folli ed allora siamo lieti di presentarvi la nostra ennesima follia. Mettetevi comodi, si apra il sipario… preparatevi ad entrare nella stanza di Veronica!

Spettacolo vincitore del premio teatrale Stella d’Oro 2017 – Allerona (Terni)

Premio miglior spettacolo – premio miglior regia - premio miglior attrice protagonista Agnese Fissore