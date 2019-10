Chiara Becchimanzi inaugura la nuova stagione di Modus a Verona

Dopo il successo della scorsa Stagione - con 115 eventi organizzati, decine di sold out e oltre 7.000 spettatori - riprende l’attività del Teatro degli Orti di Spagna con una nuova Stagione Culturale per la direzione artistica di Andrea Castelletti.

La Stagione Culturale 2019/2020 di Modus può essere certamente definita grandiosa all'interno del panorama cittadino e provinciale. Anche quest’anno si tratterà di un nutrito cartellone costituito da oltre un centinaio di serate articolate in una penetrante diversificazione di proposte con nomi di primaria importanza a livello nazionale, tra cui Danio Manfredini, il Teatro dell’Elfo, Marta Cuscunà, Matteo Belli, il Teatro di Dioniso, Mauro Avogadro, Antonella Questa, a cui si aggiungono produzioni indipendenti provenienti da tutta Italia e la ripresa dei maggiori successi del Teatro Impiria.

Si comincia sabato 5 ottobre, alle ore 21.15, con il ritorno di Chiara Becchimanzi di Valdrada Teatro (Roma). Dopo il sold out della scorsa stagione con “Principesse e sfumature”, porterà sul palcoscenico di Modus il suo ultimo spettacolo “Fearless - Senza paura”, che aprirà il Percorso TU DONNA, un ciclo incentrato sulla figura della donna, giunto alla sua terza edizione grazie al contributo e patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona.

Domenica 6 ottobre, alle ore 18, la Becchimanzi - comica di successo premiata al Roma Fringe 2016 ed ora in onda quotidianamente su Raidue - si riconcede al pubblico di Modus con il suo spettacolo di stand up comedy dal titolo “Precariaffettiva”, inserito nel Percorso UN PUGNO DI RISO. Seguiranno nei giorni successivi di ottobre le repliche di “Bon Mariage”, l’ultimo successo del Teatro Impiria che ha debuttato la scorsa Stagione registrando ben 10 sold out consecutivi, per il percorso RIDERE FA BENE AGLI ADDOMINALI. Lo spettacolo di Castelletti andrà, poi, in tournée toccando una trentina di Teatri in tutta Italia, dall'Alto Adige alle Puglie, dal Friuli al Piemonte.

All'interno del Cartellone trovano luogo diverse rassegne, denominate Percorsi, con il coinvolgimento nella progettualità di diversi enti, istituzioni ed associazioni del territorio:

TU DONNA spettacoli, film e incontri sulla figura della donna;

RIDERE FA BENE AGLI ADDOMINALI rassegna di spettacoli teatrali comici e brillanti ma pur sempre di contenuto;

TEATRO D’ALTRO spettacoli teatrali di casa nostra e d’altrove;

UN PUGNO DI RISO serate di cabaret e stand-up comedy con comici provenienti da tutta Italia;

COPPIE A SCOPPIO commedie per riflettere sul tema della coppia, in tutti i sensi;

TRAME A VOCE reading teatral-musciali di racconti da grandi autori;

CINEBIMBI film domenicali per bambini e ragazzi;

DIALOGHI TRA CINEMA E PSICOLOGIA film con dialoghi a seguire condotti da esperti sui temi sollevati dalla pellicola;

PROVE DI FUTURO film e incontri su economia, tecnologia e potere.

Informazioni e contatti

Tutto il programma è consultabile sul sito modusverona.it

- https://www.facebook.com/ModusVerona/