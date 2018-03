Presso Modus un nuovo spettacolo della rassegna Le Parole per Amore: "Gissa Màissa"

Sabato 24 con replica Domenica 25 marzo, Modus propone un nuovo spettacolo della rassegna Le Parole per Amore: "Gissa Màissa" di Raffaello Canteri, tratto dal suo libro “L’autunno dei Cimbri”, con Chiara Rigo, Sergio Bonometti, Michele Vigilante, per la regia di Antonio Canteri. Una produzione Teatro Impiria:

Con un linguaggio onirico e straniante, in una messinscena evocativa di suggestive atmosfere selvatiche e poetiche, avviene l'incontro tra il cimbro Konrad e la fada Gissa Màissa, che educa il montanaro al vivere civile, insegnandogli il canto e la danza e il sapere. Per amore, solo per amore. Le parole diventano cose, magicamente. Ma nelle mani dell'uomo e per il suo egoismo tutto si trasforma, fino al sorprendente epilogo finale. Una metafora in chiave fiabesca della storia umana, alla ricerca di una vita migliore.

Il Teatro Impiria di Andrea Castelletti ancora una volta si presta alla penna di Raffaello Canteri che parte da una storia locale per raccontare moti e vicende umane universali. “Gissa Màissa” è una favola scritta da Raffaello Canteri, un racconto mitico collocabile storicamente nell’epoca del primo apparire sulle montagne lessinesi del popolo cimbro, oltre settecento anni fa. I Cimbri parlano una lingua “che al germanico pende”, incomprensibile ai veronesi, ostica, vivono a contatto con la natura in un mondo ancora selvatico e misterioso, producono il carbone e si nutrono di poche cose, spartiscono le terre e i boschi con creature misteriose come le fade, le anguane, gli orchi, che vivono in stretto contatto con gli umani… La stessa linfa scorre infatti e attraversa le vene e i rami degli alberi e le nuvole del cielo…

La favola di Gissa Màissa e del suo uomo può essere letta dunque anche come parabola del progresso e della disillusione, come metafora del vivere civile, come viaggio intorno all’uomo e alle sue vicissitudini. E in questo senso quest’ultimo lavoro di Canteri, apparentemente così lontano dai suoi temi consueti, non si discosta poi molto dalla sostanza fondante delle sue opere teatrali. Al centro vi è sempre l’uomo, “alla ricerca di una vita migliore”.

La rassegna Le parole per amore è una produzione di Teatro Impiria e si compone di quattro spettacoli nati dalla penna di Raffaello Canteri, scrittore e uomo di cultura tra i più significativi del territorio veronese, riconosciuto cantore della cultura cimbra e autore di alcune delle pagine più belle finora pubblicate sulla Lessinia e le sue trasformazioni.

(fonte foto Modus)