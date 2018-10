Marta Dalla Via porta in scena presso Modus l’ironico spettacolo comico "Veneti Fair"

Sabato 6 ottobre alle ore 21.15 arriva a Verona sul palco di Modus Spazio Cultura"Veneti Fair" lo spettacolo ironico e pungente portato in scena dall’attrice-autrice Marta Dalla Via, premiato al Napoli Fringe Festival. Miss Polenta, La Pettegola Bigotta, Il Morto di Biancosarti sono alcuni dei personaggi tragicomici che si alternano in un monologo comico e grottesco che con affetto, ma anche senza pietà, ragiona sulle radici della terra veneta per scardinare i cliché, gli stereotipi e le contraddizioni del nord est.



Lo spettacolo apre il Percorso “Ridere fa bene agli addominali”, che fino a fine marzo 2018 ha in programma 8 diversi titoli alternati in oltre 20 date. Un ciclo di monologhi e commedie divertenti ma profonde, lente di ingrandimento sulle infinite sfaccettature dell’esistenza umana.



Con questo nuovo Percorso lo spazio culturale diretto da Andrea Castelletti prosegue nell’intento di proporre un teatro brillante e di contenuto, in un intreccio di elementi e di forme espressive che conferma l’impegno a proporsi come riferimento di rilievo nel panorama artistico e culturale del territorio veronese.

Modus Spazio Cultura è l’articolato progetto artistico e culturale del regista e direttore artistico Andrea Castelletti inaugurato nel gennaio 2018 a San Zeno, nel cuore di Verona. Uno spazio unico per sei modalità: il teatro, la musica, il cinema, gli incontri, i laboratori e gli eventi speciali. L’azione culturale e sociale proposta da Modus può proseguire solo se sostenuta dalla comunità di spettatori e cittadini che credono nel valore dell’arte e della cultura. Tutti possono cooperare alla sostenibilità di Modus, con una donazione, una sponsorizzazione, affittando lo spazio e non da meno sentendosi parte essenziale e attiva della crescita di una proposta che fa di internazionalità, professionismo, spettacoli di valore i suoi principi guida.

Per informazioni consultare il sito www.modusverona.it