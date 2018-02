Presso Modus una rassegna dedicata ai più piccoli con speciale merenda offerta

Dal 4 febbraio per tutte le famiglie e i bambini della città, la domenica pomeriggio sarà all'insegna del divertimento. Nel nuovo spazio cultura Modus, in piazza Orti di Spagna, prende il via la rassegna "La Banda Merende" promossa dal direttore artistico Andrea Castelletti con il contributo e il patrocino della 1^ Circoscrizione del Comune di Verona: un ciclo di tre spettacoli dedicati ai più piccoli, con il coinvolgimento di compagnie professionistiche di primaria importanza nel panorama regionale.



"Modus, che si contraddistingue per la programmazione di proposte di valore che siano delle novità per il territorio, - commenta il direttore artistico Andrea Castelletti - con questa iniziativa si rivolge al pubblico dei più piccoli e alle loro famiglie con una rassegna piccola ma preziosa, che si propone in questa prima edizione per essere ampliata nelle prossime stagioni. Si vuol infatti dar vita ad una manifestazione che con gli anni si potrà radicare e crescere nel panorama del territorio, con il coinvolgimento delle migliori compagnie professionistiche nazionali".



Gli spettacoli andranno in scena per tre domeniche consecutive (4-11 e 18 febbraio), con programmazione fissa alle ore 16.30. E al termine delle rappresentazioni ai partecipanti verrà offerta una speciale merenda con una bibita: prodotti naturali e artigianali, realizzati da forni, pasticcerie e trattorie del quartiere di San Zeno e che si potranno gustare direttamente nella buvette bar di Modus.



Apre la rassegna il Gruppo Barabao Teatro di Padova con “I musicanti di Brema” domenica 4 febbraio. Lo spettacolo narra la vicenda di un asino, un cane, un gatto e un gallo che, rifiutati per differenti motivi dai loro rispettivi padroni, si mettono in cammino verso la città di Brema sicuri di trovare un nuovo futuro. Al termine dello spettacolo tartine e panini offerti da "Osteria Al Manegheto da Spada".



A seguire, domenica 11 febbraio arriva da Treviso una delle compagini più note d’Italia, Gli Alcuni con “Il Bosco delle Fate”. Una fiaba sull’ambiente, per avvicinare i bambini alla natura che li circonda a e far loro conoscere la varietà di piante che vivono nel bosco. Il racconto fantastico si svolge molti e molti anni fa in un villaggio sperduto delle Alpi dove gli abitanti, ridotti in schiavitù da una maga malefica, chiedono aiuto a Fata Corolla e Fata Valeriana. Merenda offerta da "Osteria all'organetto" di Piazza Corrubio.



Chiude la rassegna Sergio Bonometti in una produzione del Teatro Impiria dal titolo “AH!”, già molto applaudita negli scorsi anni, che replicherà domenica 18 febbraio. Un capolavoro di delicatezza e divertimento. Un personaggio che vive sulla scena, un evolversi di vicende in bilico tra realtà e sogno, creando atmosfere dal nulla e trascinando gli spettatori in un continuo schiudersi di situazioni caleidoscopiche nel segno dell’incanto e dello stupore. Merenda finale con i dolcetti offerti da "E Caplèt" di Via Regaste.

Per informazioni sugli eventi, consultare il sito: www.modusverona.it.

(fonte foto Ufficio Stampa Patrizia Adami - © Veronica Cipolla)