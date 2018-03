Presso Modus un nuovo spettacolo della rassegna T-Donna: "Virginia va alla guerra"

“Virginia va alla guerra”, di e con Norina Benedetti e per la regia di Carolina Della Calle Casanova, va in scena venerdì 23 marzo 2018 presso Modus. Ambientato nel 1917, piccolo capolavoro di originalità drammaturgica e bravura interpretativa, racconta della Grande Guerra vissuta da una ragazzina e dalla sua gallina attraverso il territorio friulano ed italiano devastato dalle vicende successive alla disfatta di Caporetto. Testimonianza leggera e delicata di una storia di cento anni fa, ma quanto mai attuale.

Lo spettacolo, magnifico e commovente, di alta levatura espressiva è stato insignito di numerosi premi sia come "Migliore spettacolo" sia come "Migliore attrice" a Norina Benedetti in prestigiosi Festival teatrali Nazionali.

La rassegna T-Donna, è un ciclo di spettacoli e incontri dedicati all'universo femminile con interpreti d'eccezione, promossa dal direttore artistico del nuovo Spazio Cultura Modus, Andrea Castelletti in co-organizzazione con l'Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Verona, con il coinvolgimento dell'Associazione Giuriste Veronesi - VE.G.A. e in coordinamento con la manifestazione Ottomarzo Femminile Plurale 2018.

(fonte foto Modus)