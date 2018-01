Inaugura a Verona il nuovo spazio culturale Modus: tutti gli eventi del primo weekend

Inaugura a Verona in piazza Orti di Spagna giovedì 25 gennaio Modus, il nuovo spazio a vocazione internazionale per proposte artistiche e culturali di affermati artisti, ma anche con ambiti privilegiati per realtà emergenti e nuovi linguaggi, con l’obiettivo di creare un pubblico di giovani. Uno spazio modulare con platea sgomberabile e palco retraibile, tavolini, bookshop e buvette bar.

Il programma del primo weekend di spettacoli

Venerdì 26 e Sabato 27 ore 21.15

Teatro Impiria "ALI. Una strada lastricata di stelle"

Un viaggio sulle ali della fantasia, per fuggire dall'ordinario, rimanere per sempre bambini e diventare nascostamente filosofi. (Presentazione e Trailer)

Domenica 28 ore 16.30 - modus per il Giorno della Memoria.

Les Nuages Ensemble "Foto di gruppo con violino"

Narrazione teatrale su concerto klezmer. (Presentazione)

Segue l'incontro "Il significato intimo della Shoah" a cura del dott.Alessandro Wurzer, martedì 30 gennaio ore 18.30,

con cui apre il ciclo di incontri Un tè con la Storia

MUSICA E RISOTTO ALL’AMARONE PER TUTTI

Modus nasce su iniziativa di Andrea Castelletti quale evoluzione di Teatro Impiria, realtà teatrale attiva dal 2006 nella forma di libera aggregazione di diversi attori, registi, musicisti, autori e compositori.

Scopri il programma completo del 2018 su modusverona.it.