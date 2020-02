Teatro Impiria torna sul palcoscenico di Modus con lo spettacolo "Giulia"

Appuntamento fuori programma al Modus, il teatro di piazza Orti di Spagna, mercoledì 12 alle ore 21 con in “Giulia”, lo spettacolo che la compagnia Teatro Impiria dedica al dramma dell’esodo dei giuliani, istriani, fiumani e dalmati. Lo spettacolo nasce dall’intento di provocare un interesse su complesse vicende, a lungo tempo taciute, ponendo l’attenzione sul dramma vissuto dalla gente comune, che i fatti della Storia li ha subiti più che causati. Il testo, scritto dalla giornalista Michela Pezzani, si presta perfettamente alla volontà del regista Andrea Castelletti di dar vita ad uno spettacolo genuino, di intensa partecipazione, che vuole appassionare, sorprendere, emozionare, con l’intento di ricordare ma anche di lanciare un monito affinchè prevalga la cultura della tolleranza e dell’accoglienza.

L’estate scorsa la bimba Giulia è in vacanza al mare con la mamma e il papà in Croazia, tra cartoline da spedire e bolle di sapone, gelati e castelli di sabbia... ma scoprirà presto che non è una vacanza qualunque. - in un accartocciarsi di eventi, personaggi, storie ed emozioni. Un viaggio nel tempo e nella geografia, un viaggio nella memoria. Alla ricerca delle origini. Alla ricerca di una verità sfuggente come lo è la ragione di fronte alla follia. Giulia è la Storia che risorge, insorge, rivive in noi e invoca giustizia. Tredici attori per uno spettacolo corale ed emozionante che ha già incantato decine di platee in tutta Italia.

