Doppio concerto presso Modus con Marta e a seguire The Trickster

Doppio live presso Modus mercoledì 28 marzo a partire dalle ore 21.00. Ad esibirsi per prima Marta, 21 anni, napoletana d'origine ma modenese di adozione. Nel Dicembre 2016 esce su bandcamp il primo EP "Primo Piano" realizzato insieme a Federico Ascari. Dopo aver condiviso il palco con artisti del calibro di Gazzelle, Willie Peyote, Giulia's Mother, Mike Bird/CinemaBoy, portando in giro i suoi brani voce e chitarra tra le città d'Italia decide di affiancarsi ad Andrea Turone (le Ceneri e i Monomi, Brightside, Turo) per la scrittura del nuovo disco.

A seguire i The Tricksters, due giovani musicisti veronesi. Attivi nel sottobosco musicale fin da giovanissimi, decidono nel 2016 di dare vita ad un progetto che, traendo spunto dalla tradizione folk, unisse la loro visione musicale per renderla qualcosa di concreto. Il risultato è un repertorio di canzoni che strizzano l’occhio al Folk tradizionale e all’Americana, trovando però un tratto innovativo sia nella composizione che nella scoperta dei loro testi.