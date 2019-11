Presso Modus "Ben - Lettura teatrale tratta da due romanzi di Doris Lessing"

Sabato 30 novembre alle ore 21.15 presso il Modus, il Teatro di piazza Orti di Spagna, nuovo appuntamento con il reading "Ben - Lettura teatrale tratta da due romanzi di Doris Lessing": "Il quinto figlio" e "Ben nel mondo". Con Francesca Botti, attrice teatrale veronese diplomatasi alla Scuola Civica d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano e Paolo Marocchio alla chitarra.

Grande ritorno dell'attrice con un progetto indipendente che ha debuttato all’interno del Festival di TeatroLettura “Fiato ai Libri” di Bergamo: una lettura teatrale dedicata al premio Nobel per la Letteratura Doris Lessing, "cantrice dell’esperienza femminile che con scetticismo, passione e potere visionario ha messo sotto esame una civiltà divisa". Chi è Ben Lovatt? Una creatura primitiva e brutale. Un diverso che non riusciamo a incasellare in nessuna tipologia di umano. Solo. Difficile provare empatia per questo essere violento, che distrugge la tanto desiderata felicità di una numerosa famiglia borghese.

Chi si occuperà di Ben? Sfruttato, imbrogliato, umiliato, raramente incontrerà persone compassionevoli con lui. Se guardiamo con i suoi occhi, gialli e iper-sensibili alla luce del sole, vediamo un mondo crudele e violento. Cosa è diventata la nostra civiltà? Silenzio. Poi il suo canto animalesco si alza alle stelle.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Web: www.modusverona.it