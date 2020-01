Doppio appuntamento di rilievo nel fine settimana al Modus

Venerdì 17 gennaio presso Modus alle ore 21.15 il Teatro dell’Elfo presenta il suo ultimo lavoro “Tutto quello che volevo - Storia di una sentenza”, inserito nel Percorso Tu Donna organizzato con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona. Lo spettacolo racconta il noto fatto di cronaca riguardante due baby squillo della Roma bene.

Sabato 18, sempre con inizio ore 21.15, arriva a Verona il bolognese Matteo Belli, nome tra i più interessanti del panorama nazionale e già ampiamente noto al pubblico veronese per la sua bravura, verve e talento straordinario, che porta al Modus il suo spettacolo “Le guerre di Walter”. Un recital che vuole essere un omaggio all’arte affabulatoria di Walter Chiari, indimenticabile grande comico, dai natali veronesi, sulla scena di una Italia che tornava a rivivere dopo la più devastante guerra di tutti i tempi e che riscopriva nel sapore della risata il bene prezioso e insostituibile dell’affermazione della vita. Uno spettacolo per tutti coloro che hanno amato Walter Chiari e per tutti coloro che lo vogliono conoscere. Ma soprattutto per tutti coloro che pensano che l’uomo diventi adulto quando ritrova la serietà del gioco di un bambino.

Matteo Belli, attore, regista e drammaturgo, è uno dei più importanti esperti italiani sulla ricerca vocale operanti in Italia, per il quale è molto conosciuto in tutto il mondo, specialmente in Italia, Argentina e Stati Uniti. Nella sua produzione teatrale, spesso da autore ed interprete solista, si è caratterizzato per alcuni monologhi medioevali e per aver riproposto in chiave ironica l’Inferno di Dante e per le tante e diverse sue produzioni, tra le quali si ricorda lo spettacolo “Marzabotto” scritto assieme a Carlo Lucarelli. È stato ospite di numerose trasmissioni televisive in Italia e all’estero

Il calendario completo degli spettacoli al modus, informazioni e prenotazioni su modusverona.it.