Proposta di modifica dei confini del Parco della Lessinia: un convegno a Verona

Si terrà venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 20.30 presso il Centro Tommasoli in via L. Perini, 3 a Verona, il convegno "Lessinia: amore e pragmatismo per il nostro gioiello verde". Nell'ambito della serata verrà proposta l'illustrazione, con successiva discussione, della contrastata proposta di legge di modifica dei confini del parco.

Saranno presenti per l'occasione anche tre consiglieri regionali veneti: Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico, Manuel Brusco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Stefano Valdegamberi, consigliere regionale eletto nella Lista Zaia ed ora nel Gruppo Misto. A moderare il dibatti sarà Davide Zurlo, Coordinatore regionale di Volt Europa.

Volt è il primo parto paneuropeo, progressista e ambientalista. Nasce due anni fa ed è presente in più di 30 Paesi Europei. Alle elezioni europee del 2018 ha eletto il suo primo parlamentare a Bruxelles, a oggi conta oltre 30.000 attivisti, perlopiù giovani, ed è in continua crescita. Le priorità politiche di Volt sono il cambiamento climatico, la necessaria transizione energetica, la creazione di lavoro e i diritti in senso ampio (uguaglianza di genere, minoranze, migranti, fine vita, etc.).

