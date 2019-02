Model Expo Italy, torna a Verona la fiera leader in Italia per giochi e modellismo

Sempre più spazio a creatività, divertimento e collezionismo nella 15ª edizione di Model Expo Italy, in programma a Veronafiere sabato 2 e domenica 3 marzo 2019. Tra le novità, la prima gara indoor di automodelli off road elettrici, un plastico in Lego® di 10 metri quadrati dedicato ad Harry Potter e l’omaggio a Stan Lee, creatore dei supereroi Marve

La manifestazione numero uno in Italia con 7 padiglioni per 70mila metri quadrati e 400 aziende espositrici si prepara ad accogliere gli appassionati di aeromodellismo, automodellismo, ferromodellismo, modellismo statico, navimodellismo, cosplay e giochi. Tra le novità, l’area curata dall’Associazione Nhomad e dedicata al mondo “Gunpla”, termine che si riferisce alle riproduzioni dei giganteschi robot da combattimento Gundam, protagonisti di una fortunata serie di cartoni animati giapponesi.

Torna inoltre My Model, l’iniziativa che premia esperti e aspiranti modellisti in ambito civile e militare. A Model Expo Italy 2019, nella giornata di domenica 3 marzo, debutta BME-buggy mania electric, la prima gara indoor nazionale su pista per piloti di auto elettriche off-road in scala 1:8. Le grandi battaglie della storia e le meravigliose macchine di Leonardo rivivono poi a Verona grazie a Model Expo History, un percorso guidato per le scuole che attraverso plastici e modelli celebra due grandi ricorrenze: i 250 anni dalla nascita di Napoleone Bonaparte e i 500 anni dalla morte del genio di Vinci.

Torna anche l’Area Lego® riservata al mattoncino colorato più famoso del mondo. Oltre 200 le associazioni e i negozi presenti nel padiglione di 8mila metri quadrati che ospita come attrazione principale un diorama Lego® di 10 metri quadrati ispirato alla Saga di Harry Potter.

Gaming, Vintage & Future è invece il tema 2019 del Games District. Il salone di Model Expo Italy sul panorama ludico quest’anno si concentra sugli anni Ottanta e Novanta, senza dimenticare anticipazioni e novità in fatto di videogiochi, giochi di società, cosplay e fumetti. Atteso anche l’omaggio della Scuola del Fumetto di Milano e Verona a Stan Lee, il papà dei supereroi Marvel recentemente scomparso.

Informazioni

Web: www.modelexpoitaly.it