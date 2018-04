In arrivo a Verona il 6° Mobility Day: tutte le iniziative in programma domenica 22 aprile

Tra le novità del 6° Mobility Day, domenica 22 aprile dalle 10 alle 19, si segnalano: il percorso culturale, dietro le quinte, del nuovo Sistema Museale in compagnia dei conservatori, per scoprire, con sguardo inedito, alcune collezioni dei Musei cittadini l’evento sportivo per bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni “Buster &Bike”, torneo di basket unito a tour ciclistico sui percorsi ciclabili coi volontari della FIAB.

Programma iniziative:

Dietro le quinte dei musei. Alle ore 15 al Museo di Castelvecchio incontro con Antonella Arzone, "Il tesoro della Vénera”, alle ore 16 al Museo G. B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta incontro con Sara Rodella, "Le ceramiche rinascimentali" e alle ore 17 al Museo di Storia Naturale con Leonardo Latella, "Le collezioni entomologiche". Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti. Info e prenotazioni: Segreteria didattica Musei civici lunedì ore 9 - 13 e 14 - 15; da martedì a venerdì ore 9 - 13 e 14 - 16. Tel 045 8036353 segreteriadidattica@comune. verona.it.

Buster&Bike. Alle ore 14.30 ritrovo in due stazioni di partenza: palestra “Anna Grandi” di Via Monsignor Bellomi a Santa Lucia e la Rosani-Fincato in via Badile in Borgo Venezia. Ore 14.45 Giochi e partite di basket. Ore 16 partenza in bicicletta dalle due stazioni. Ore 16.30 ritrovo dei due gruppi ai guardini Raggio di sole. Ore 16.45 arrivo alle palestre dell’istituto Stimate e successive partite di basket su quattro campi di gioco. Ore 17.45 premiazioni e saluti delle autorità. Ore 18 merenda e chiusura manifestazione. Preiscrizione non vincolante a minibasket@busterbasket.it e iscrizione 2€ per tutti i partecipanti alla pedalata.

Altre iniziative culturali: la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione ospita la mostra “L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati” arricchita da una sezione collaterale che rende omaggio ai 20 anni dalla prima acquisizione di opere d'arte contemporanea da parte della GAM, dal titolo “Luoghi della mente. 20 anni d' arte contemporanea”.

Il Museo di Storia Naturale propone un nuovo appuntamento delle “Domeniche al Museo”: alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 si terranno le attività, a cura di Reinventore, dal titolo “Il microscopio” (partecipazione libera e senza prenotazione).

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è in corso la mostra “Le misure dei Romani”; il Museo AMO Arena Museo Opera ospita l’esposizione “Botero”, prorogata fino al 22 aprile. In sala Birolli dalle 10 laboratori per bambini e dalle 16 la mostra “La mano. Fotografia, pittura, incisione, poesia".

Per tutta la giornata bike sharing giornaliero al costo di 1 centesimo; si può viaggiare sull’intera rete urbana con un solo biglietto da 1,30 euro; se acquistato a bordo dell’autobus ha un costo di 2 euro. I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, possono viaggiare gratuitamente per tutto il giorno sull’intera rete urbana.

Disponibili, inoltre, alcuni parcheggi gratuiti: Park 3 (ex Mercato Ortofrutticolo fronte Fiera), Park Re Teodorico e Park Multipiano (viale dell’Industria), collegati al centro città con bus navetta N1 (Park Fiera – piazza Bra) dalle ore 9 alle 20.30, ogni 5 minuti, con un biglietto da 1,30 euro valido tutto il giorno sull’intera rete urbana. Per il parcheggio a pagamento Park Centro all’ex Gasometro, servizio di bus navetta N2, di collegamento da e per piazza Bra, dalle ore 9 alle 19, ogni 10 minuti, con un biglietto da 1 euro valido per andata e ritorno.