Torna il Mobility Day in città: tutti gli eventi in calendario

Domenica 27 gennaio, torna il Mobility Day. Le iniziative e gli appuntamenti di questa quarta giornata dedicata alla mobilità sostenibile sono stati presentati, in sala Arazzi, dagli assessori all’Ambiente Ilaria Segala e alla Viabilità Luca Zanotto.

Accanto alle misure viabilistiche, anche per questo quarto Mobility Day sono stati organizzati numerosi eventi per vivere appieno il centro città. Nel Centro di riuso creativo dell’Arsenale, ad esempio, la mattina si potrà partecipare al laboratorio di costruzione di burattini (iscrizione obbligatoria alla mail ecosportello@comune.verona.it) .

Al museo di Storia naturale, sono in programma esperimenti con l’elettricità pensati per i ragazzi. Mentre in Gran Guardia, andrà in scena l’atteso spettacolo “Libero Zoo”, che celebra gli animali e le loro diversità (ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria).

Alla GAM, è in prevista, alle 11, la visita guidata alla mostra “L’Amore Materno” e, nel pomeriggio, il laboratorio Art Bag.

Infine, nell’ambito delle manifestazioni legate al Giorno della Memoria, il museo di Castelvecchio propone la visita alla mostra "Storie del vecchio Testamento" e, in piazza Bra, si potrà visitare il “carro della memoria” e la mostra fotografica dedicata alla Shoah.

Eventi Mobility Day - 27 Gennaio