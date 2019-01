"Miti canti e riti sciamanici" presso Piccolo Tibet a San Peretto di Negrar

La cantante ed etnocoreografa Jennifer Cabrera Fernandez interpreterà canti antichi di tradizione e ispirazione dello sciamanesimo messicano, con passi e danze dal sapore ancestrale. Ci condurrà nella dimensione poetica di MIMBARA, il suo primo album, con ninne nanne cantate in diverse lingue, in onore alla nascita dello spirito, canti di tradizione popolare messicana e, attraverso la presenza della terza radice in Messico, la cultura africana. Il tutto verrà collegato dai suoi racconti, che saranno il filo conduttore della serata. Un ricco programma, in cui la protagonista si esibisce in assolo.



L'Evento sarà seguito seduti sul parquet in legno nella spaziosa e accogliente sala di Piccolo Tibet, si consiglia perciò di portarsi un cuscino o tappettino. Ci sono alcuni posti a sedere sulle sedie e divani ma saranno riservati a chi ne avesse maggiori necessità.



Contributo offerta consigliato (chiamare o contattare via sms o wp) a sostegno dell'associazione e del tempio di piccolo tibet, nonchè al rimborso spese relative l'artista.



Ingresso riservato ai soci. Si può richedere di farne parte anche il giorno stesso e la tessera è gratuita.

MITI, CANTI E RITI SCIAMANICI

Sabato 9 Febbraio, ore 21.00

presso Piccolo Tibet a San Peretto di Negrar, Via Cà Paletta 43.



PRENOTAZIONI e info al n. 3408750609 (sms o wp)