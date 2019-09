Al Teatro Laboratorio di Verona in scena lo spettacolo "Mistero buffo 50"

Giovedì 3 ottobre ore 21 al Teatro Laboratorio (ex arsenale) è di scena “Mistero buffo 50” con Mario Pirovano, nuovo allestimento prodotto dalla Compagnia Teatrale Fo Rame e distribuito da Corvino Produzioni in occasione dei primi 50 anni di questo capolavoro teatrale (1969-2019), lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame che ha cambiato la storia del teatro italiano.

Esilarante, provocatorio, potente, attuale, epico, magistrale. Un classico che si è imposto al mondo. Riproposto dal 1969 ad oggi in oltre 5000 allestimenti, in Italia e all'estero, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, nei teatri, e anche nelle chiese! Arricchito di volta in volta da nuove e diverse giullarate, “Mistero Buffo” è uno straordinario impasto comico-drammatico le cui radici affondano nel teatro popolare, quello delle sacre rappresentazioni medievali (chiamate misteri), dei giullari e della commedia dell'arte. Per anni Dario Fo, insieme a Franca Rame, ha raccolto racconti orali, leggende e documenti di teatro popolare di varie regioni italiane e li ha ricostruiti in questo spettacolo.

I monologhi, fortemente provocatori, hanno un sapore ironico e profetico che diverte, stimola, affascina; uno spettacolo che ha la capacità di coinvolgere anche le più giovani generazioni. Le giullarate, infatti, affrontano tematiche sempre attuali: il potere, l’ingiustizia, la fame, la ribellione, la ricerca di una vita degna da condividere gioiosamente. I continui richiami all’attualità che fanno da cornice ai vari brani svelano il presente con le sue false ingenuità ed ipocrisie, regalando al pubblico momenti di riflessione ma anche di incontenibile comicità. I brani sono recitati in un linguaggio che mette insieme vari dialetti dell’Italia settentrionale e centrale: una lingua perfettamente comprensibile grazie alla potente gestualità di Mario Pirovano, che lo stesso Fo ha definito “fabulatore di grande talento”.

È il 1983 quando Mario Pirovano incontra per la prima volta Dario Fo e Franca Rame in Inghilterra; nello stesso anno entra a far parte della loro Compagnia teatrale partecipando a tutti gli spettacoli con svariati ruoli e mansioni, fino a quando, nel 1991, debutta da protagonista portando in scena Mistero Buffo con la regia dello stesso Dario Fo. A 50 anni dal debutto, “Mistero buffo” è uno spettacolo ancora potente e rivoluzionario per l'uso di una lingua reinventata, che sapientemente mescola cultura popolare, grammelot, commedia dell'arte. Dopo Verona, lo spettacolo sarà al Piccolo Teatro di Milano.

La giornata del 3 ottobre sarà impegnata fin dal mattino (ore 11.30) con incontri a MusaLab Franca Rame e Dario Fo (via S. Teresa 12, Archivio di Stato) per visita guidata e racconti con l'attore Mario Pirovano, erede artistico di Dario Fo e Franca Rame. L'incontro del mattino è gratuito e aperto a tutti in particolare alle scuole. Gli insegnanti che desiderano prenotare per le proprie classi possono inviare una mail a info@teatroscientifico.com.

Informazioni e contatti

I biglietti per lo spettacolo delle ore 21 si acquistano direttamente alla biglietteria del Teatro Laboratorio aperta dalle ore 20 del 3 ottobre.

Ingresso intero 10 euro, ridotto over 65 e under 25: 8 euro, persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. Data la particolarità dell'evento, si consiglia di arrivare in anticipo per assicurarsi il posto.

Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio in collaborazione con MusaLab Franca Rame e Dario Fo - C.T.F.R. Info: 045/8031321 - 3466319280 - info@teatroscientifico.com - www.teatroscientifico.com