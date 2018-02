Mini live-set di Grazia Di Michele in Feltrinelli per l'uscita dell'album "Folli Voli"

Venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà il mini live-set di Grazia Di Michele per l'uscita del suo primo album pubblicato come interprete dopo oltre 30 anni di carriera "Folli Voli". Ospiti dell'evento il cantautore Ivan Segreto e il giornalista Enrico de Angelis. Modera la conversazione il produttore Alberto Zeppieri.

Dopo 15 album in studio e centinaia di canzoni scritte anche per altri artisti, per la prima volta Grazia Di Michele si presenta al mercato discografico nella veste di interprete, prestando la sua voce a capolavori della musica cantautorale mondiale. Grazia Di Michele ha scelto 11 brani di grande suggestione, con una forte anima popolare, riproponendoli in versioni del tutto nuove e soprattutto in lingua italiana.