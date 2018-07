Al parco Schwabenheim di Minerbe, l'indie folk veneto di Damien McFly

Sarà una serata dalle mille novità quella che l'amministrazione comunale e la pro loco di Minerbe hanno organizzato per sabato 14 luglio alle 21 nel parco Schwabenheim, davanti alla sede municipale di Villa Angiari.

All'interno della programmazione di Minerbestate, è stata inserita una data del tour di Damien McFly, artista indie folk padovano particolarmente apprezzato all'estero, alla sua prima apparizione su un palco del Basso Veronese. L'artista presenterà il suo nuovo singolo "Leap", come lancio del suo nuovo album in uscita quest'anno.

Damien McFly rappresenta tutto ciò che di buono può emergere dalle nostra terra veneta - afferma Riccardo Giusti, presidente della pro loco - un giovane cantautore locale che si sta mettendo in mostra all'estero con le sua grandi doti artistiche e compositive: sarà un onore averlo qui con noi, il pubblico lo apprezzerà tantissimo.

Nel titolo della serata, torna a brillare dopo molto tempo il nome "Minerbeat", il nome di una rassegna musicale ideata qualche anno fa, ma poi andata via via a scomparire. Sotto questa insegna del passato, si palesa ora la volontà di rilanciare un nuovo progetto.

L'idea - spiega l'assessore alla cultura Eleonora Favazza - è creare anche qui in paese un festival musicale, guardando anche alle esperienze fatte in altri paesi. Vogliamo rendere Minerbe un polo attrattivo per gli artisti emergenti e creare nuove possibilità di svago e intrattenimento per i giovani.

Una menzione va fatta anche per il luogo in cui si terrà il concerto di Damien McFly: il bellissimo parco Schwabenheim di fronte a Villa Angiari, che dopo anni riapre le porte ad un evento di peso.

A contorno del concerto, saranno presenti allestimenti stimolanti come la mostra fotografica "You Got to Move: the Land of Roots Music", con cui Francesca Castiglioni porterà i visitatori nei luoghi più nascosti e affascinanti dell'America, e l'esposizione delle opere del talentuoso illustratore Elia Cavatton, che si esibirà anche in una dimostrazione live di disegno.

Sarà infine presente un chiosco gastronomico con lo speciale menù street food a base di pesce proposto dalla pescheria "Lidapier". Birra, vino e bevande a cura della pro loco in collaborazione con "La Vineria".

L'ingresso alla manifestazione è libero.