Mindfulness: l'arte di saper stare nel presente

Promuovere il benessere psicologico attraverso la strada della Meditazione di Consapevolezza. La proposta è rivolta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla meditazione di consapevolezza, antica e sempre nuova “metodologia” per fronteggiare situazioni di disagio, soprattutto se legate all’ansia o a stati emotivi, di insofferenza per le situazioni quotidiane, ma anche soprattutto per chi vuole dedicarsi alla cura di se stessa/o nella frenesia della vita quotidiana. Durante gli incontri incontreremo l’esperienza tramandata da monaci dell’oriente cristiano e del mondo buddista, come gli insegnamenti di recenti studiosi della gestione dello stress (Daniel Siegel, Jon Kabat-Zinn e Steven Hayes).



NOTE ORGANIZZATIVE

Il giovedì sera con orario 20.00 / 22.00

Date: 18-25 Ottobre; 08-15-22-29 Novembre, o6-13 Dicembre 2018

Conduttore: Dott. MARCO VICENTINI, Psicologo Psicoterapeuta

Quota di partecipazione: € 90,00 + IVA



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it